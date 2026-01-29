“ผอ.กกต.” โคราชยันพร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. 1 ก.พ.นี้ เผย ปชช.ลงทะเบียนใช้สิทธิอื้อกว่า 4 หมื่นคน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ผอ.กกต.โคราชยันพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. 1 ก.พ.นี้ เผยโคราชใช้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช เป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งหมดกว่า 4 หมื่นคน
วันนี้ (29 ม.ค. อ69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 2569 นี้ โดยก่อนหน้านั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า) ในวันอาทิตย์ที่ 1 ก.พ. 2569 ทั้งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง และการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาได้ใช้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่กำลังจะถึงนี้
นางสาวปิยนาฏ กลางพนม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้าที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ จ.นครราชสีมา นั้น ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมาได้มีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ทั้งหมดจำนวนกว่า 4 หมื่นคน ซึ่ง กกต.นครราชสีมาเองได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าไว้พร้อมแล้ว รวมไปถึงการเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย พร้อมกับอุปกรณ์และการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 1 ก.พ.นี้
สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ไปใช้สิทธิตามสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าและขอใช้สิทธิตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยประชาชนจะต้องไปตรวจสอบรายชื่อที่ติดป้ายไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิ ดูรายละเอียดผู้สมัคร ส.ส.ของเขตตนเองก่อนลงคะแนน จากนั้นแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุก็ใช้ได้ เพื่อรับบัตร 2 ใบ แบ่งเป็น 1. บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต (สีเขียว) 2. บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (สีชมพู)
ส่วนการออกเสียงประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญ (บัตรสีเหลือง) จะสามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นคนละจังหวัดกับทะเบียนบ้าน และจะเปิดให้ใช้สิทธิลงคะแนนพร้อมกันทั่วประเทศในวันเดียวเท่านั้น คือ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในบัตรสีเหลือง ได้กำหนดคำถามไว้ว่า “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” เพื่อให้ประชาชนกากบาทว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือกาในช่องที่ไม่แสดงความคิดเห็น ในกรณีไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น