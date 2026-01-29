“อภิสิทธิ์” นำทัพ ปชป. หาเสียงตลาดเจ้าพรหม อยุธยา มั่นใจกระแสพรรคฟื้นตัวทั่วประเทศ

พระนครศรีอยุธยา – “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” นำทีมแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ตลาดเจ้าพรหม ใจกลางเมืองกรุงเก่า ช่วยผู้สมัคร ส.ส. หาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย ท่ามกลางการต้อนรับอย่างคึกคักจากประชาชน มั่นใจกระแสพรรคฟื้นตัว
เช้าวันนี้ (29 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรค และดร.การดี เลียวไพโรจน์ ซึ่งเป็น 3 แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค นำคณะสมาชิกพรรค ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ หรือ “นายกอุ๊” ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พระนครศรีอยุธยา รวมถึงผู้สมัคร ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ครบทั้ง 5 เขต
โดยทางคณะได้เดินเท้าแนะนำตัวภายในตลาดเจ้าพรหม ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของตัวเมืองอยุธยา ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง มีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย เข้ามาทักทาย ให้กำลังใจ พร้อมมอบดอกกุหลาบ และขอถ่ายภาพร่วมกับนายอภิสิทธิ์และคณะอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นอยากให้นายอภิสิทธิ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อพัฒนาประเทศและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดียิ่งขึ้น
จากนั้น นายอภิสิทธิ์ พร้อมแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรค ได้ขึ้นรถปราศรัยเชิญชวนประชาชนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ โดยย้ำถึงแนวทางการพัฒนาประเทศและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ และการป้องกันปัญหาน้ำท่วม โดยมีประชาชนยืนรับฟังและให้กำลังใจอย่างหนาแน่น ก่อนจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
นายอภิสิทธิ์ เปิดเผยว่า พรรคประชาธิปัตย์มองเห็นศักยภาพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม และศิลปะ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จะสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ พร้อมเสนอแนวทางกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด เนื่องจากคนในพื้นที่ย่อมเข้าใจความต้องการของตนเองดีที่สุด
“สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจ คือการเข้ามากำกับการทำงานของรัฐบาลให้เป็นรัฐบาลที่ซื่อสัตย์ ยึดประโยชน์ส่วนรวม ไม่สร้างความแตกแยก เพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศได้อย่างแท้จริง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว