รวบกระบะคอก 3 คัน ลักลอบขนแรงงานเถื่อน 112 คน หนึ่งในผู้นำพาเป็นเยาวชนวัย 16 ปี

กาญจนบุรี - ฝ่ายปกครองทองผาภูมิผนึกกำลังทหาร–ตชด. เข้าจับกุม ลอบขนแรงงานเถื่อน 112 คน หนึ่งในผู้นำพาเป็นเยาวชนวัย 16 ปี ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หลังสายข่าวแจ้งเบาะแส ผู้นำพารับสารภาพทำมาแล้วหลายครั้ง ค่าหัวแรงงานสูงถึงคนละ 3 หมื่นบาท
เวลา 02.00 น.วันนี้( 29 ม.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ได้รับรายงานจากนายอนุสรณ์ สง่าแสง นายอำเภอทองผาภูมิ ว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเข้ามาในเขตพื้นที่อำเภอทองผาภูมิเป็นจำนวนมาก ด้วยการใช้เส้นทางทางเรือล่องมาตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มาขึ้นฝั่งที่บริเวณพื้นที่รกร้างบ้านท่าแพ หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ
หลังจากได้รับรายงานจึงสั่งการให้นายยงยุทธ แสวงสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอทองผาภูมิที่ 9 และกำนันตำบลท่าขนุน ประสาน พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.ต.อ. ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 จัดกำลังร่วมเดินทางไปตรวจสอบ
ขณะเจ้าหน้าที่ไปถึงบริเวณท่าแพเส้นทางโค้งหนองพะแล พบรถยนต์กระบะคอกปิดคลุมด้วยผ้ายางอย่างมิดชิดขับตามกันมาจำนวน 3 คัน ลักษณะตรงตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวพร้อมส่งสัญญาณเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น หลังจากคนขับเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้จอดรถ จากนั้นคนขับรถยนต์ทั้ง 3 คันได้พยายามวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่า โดยเจ้าหน้าที่สามารถไล่ติดตามจับกุมตัวได้ 2 คน ส่วนอีก 1 คนสามารถหลบหนีไปได้ สำหรับคนขับที่จับกุมตัวเอาไว้ได้ทั้ง 2 ราย คือนายอวิรุทธ์ หรือไอซ์ อายุ 25 ปี ชาวตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเยาวชน อายุ 16 ปี ชาวตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
จากการตรวจค้นรถกระบะ 2 คัน พบแรงงานต่างด้าวชายหญิงถูกซุกซ่อนมาอย่างแออัด รวมทั้งสิ้น 112 คน ส่วนรถกระบะอีก 1 คัน พบกระเป๋าเป้ของแรงงานต่างด้าวจำนวนกว่า 170 ใบ
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองรายให้การรับสารภาพว่า เช่ารถมาจากจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำมาลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ค่าจ้างครั้งละ 2,000–4,000 บาท และเคยทำมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แต่ถูกจับกุมเสียก่อน นอกจากนี้ นายอวิรุทธ์ยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย และยอมรับว่าเสพเคตามีนระหว่างขับรถ
ขณะที่แรงงานต่างด้าวให้การผ่านล่ามว่า เดินทางมาจากเมืองย่างกุ้งและเมืองเมาะละแหม่ง ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติชายแดน อ.สังขละบุรี ก่อนลงเรือหางยาวล่องมาตามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าแพ โดยมีจุดหมายปลายทางไปทำงานในกรุงเทพฯ ระยอง และบางส่วนเตรียมเดินทางต่อไปประเทศมาเลเซีย เสียค่าหัวให้นายหน้าคนละ 20,000–30,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนกับแรงงานต่างด้าวทั้งหมดต่อไป