ปักหมุดผ่านลำปางต้องแวะ!ร้านเตี๋ยว-ผัดไทย-ข้าวซอย เชฟดังปรุงแต่งสูตรโบราณใต้บรรยากาศบ้านเก่าล้านนา

ลำปาง – ผ่านเมืองรถม้าต้องแวะ..ปักหมุดหมายอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยว-ผัดไทยสูตรโบราณ ข้าวซอย และเตี๋ยวน้ำต้มยำมะนาว ฝีมือเซฟชื่อดังลำปาง ใต้บรรยากาศบ้านโบราณคล้ายพิพิธภัณฑ์ของเก่า-เกวียน/หลองข้าวล้านนา-ของโบราณหาชมอยาก
อีกหนึ่งร้านอาหารอร่อย ที่คนผ่านลำปางต้องแวะ นั่นคือ “ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ” ซึ่งตั้งอยู่ข้างถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง–เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ฝั่งขาขึ้นเชียงใหม่ เมื่อขับรถผ่านจะมองเห็นสัญลักษณ์ “หลักกิโลเมตรสีขาว” ขนาดใหญ่ มีรูปไก่ขาว และข้อความบนหลักกิโล ว่า..ก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ ระบุ พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นวันเปิดร้าน ตั้งอยู่หน้าร้านเห็นได้อย่างชัดเจน
จอดรถแล้วเดินเข้าร้านจะเห็นจุดเด่นคือ บ้านโบราณไม้เก่า หลายหลังปลูกเชื่อมต่อกันไปยังร้านอาหาร หลังแรกทางร้านได้สะสมของใช้สำหรับ “หลองข้าว” หรือ ยุ้ง/ฉางข้าวสมัยโบราณ ซึ่งก็จะมีอุปกรณ์การทำนาในสมัยโบราณเก็บสะสมให้ได้ชมกัน รวมถึงเกวียนหลากหลายรูปแบบ ครกหิน ที่เจ้าของร้านได้สะสมมานาน เพื่อจัดทำคล้ายพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจรวมถึงลูกค้าที่มารับประทานอาหารเที่ยวชม
และเมื่อเดินเข้าไปถึงอาคารซึ่งเป็นร้านอาหารก็จะเห็นบรรยากาศสมัยเก่า คล้ายใต้ถุนบ้านไม้โบราณ ภายในตกแต่งด้วยของโบราณ โต๊ะเก้าอี้ก็เป็นไม้โบราณ ประดับโคมไฟพื้นเมือง และของสะสมวินเทจหลากหลาย สร้างบรรยากาศย้อนยุค ตั้งแต่หน้าร้านที่มีตู้ไปรษณีย์สมัยก่อน ไปจนถึงภายในอาคารมีหลายมุมที่นำของสะสมสมัยโบราณมาตกแต่งไว้เป็นมุมถ่ายรูปมากมาย ให้ลูกค้าได้เก็บภาพความประทับใจ บางมุมมีสินค้าที่แทบจะไม่เคยเห็นมาก่อน
เซฟเอ บอกว่า “ร้านก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ” เปิดให้บริการมากว่า 12 ปี ตนได้มารับช่วงและได้ปรับปรุงสูตรอาหารใหม่ เพื่อทำเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน เมื่อนักท่องเที่ยวมาที่ร้าน เมนูเด็ดที่อยากให้ลูกค้าสั่งรับประทาน คือ ผัดไทยโบราณซอสมะขาม ซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ รสชาติกลมกล่อมไม่เหมือนใคร เป็นผัดไทยรวมสูตรโบราณของจังหวัดสุโขทัยและลำปางมารวมกันจนได้สูตรเฉพาะของร้าน นอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำมะนาว สูตรของร้าน , ข้าวซอยน้ำเงี้ยว และ ขนมไทย อาทิ ขนมถ้วย ขนมชั้น พร้อมเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรไทย เช่น น้ำอัญชัน และ น้ำกระเจี๊ยบ ฯลฯ หอมเย็นชื่นใจ
สำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–15.30 น. มีที่จอดรถสะดวกสบาย และถือเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่ผู้เดินทางผ่านจังหวัดลำปาง อยากให้แวะชิมเมนุซิกเนเจอร์และชมความสวยงามของร้านด้วย