ตร.ชะอำรวบหนุ่มวัย 32 ลักทรัพย์วัด–บ้านชาวบ้านหลายพื้นที่ ยึดของกลางอื้อ พระเครื่องกว่า 100 รายการ

เพชรบุรี – ตำรวจ สภ.ชะอำ จับกุมคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ในวัดและบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ใน อ.ชะอำ และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมตรวจยึดของกลางจำนวนมาก ทั้งพระเครื่อง วัตถุมงคล ทองรูปพรรณ และทรัพย์สินมีค่าอีกหลายรายการ
วันนี้( 28 ม.ค.) ที่สถานีตำรวจภูธรชะอำ จ.เพชรบุรี พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ พร้อมด้วย พ.ต.ต.ท.ธีระพงษ์ รักษาเวียง รอง ผกก.สืบสวน พ.ต.อติชาติ โพธิอะ สว.สืบสวน ร.ต.อ.อรรถพล จันทร์จุติ รอง สว.สืบสวน และชุดสืบสวน สภ.ชะอำ ร่วมกันจับกุม นายเอกสิทธิ์ หรือ “ต้น” อายุ 32 ปี ชาว อ.ชะอำ ตามหมายจับศาลจังหวัดเพชรบุรี ในข้อหา พยายามลักทรัพย์ในสถานที่บูชาสาธารณะ และลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลาง อาทิ รถจักรยานยนต์ 1 คัน โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง บุหรี่ไฟฟ้า 2 แท่ง พระเครื่องและวัตถุมงคลกว่า 100 รายการ ทองรูปพรรณ นาฬิกา ธนบัตรเก่าสะสมชนิดราคา 10, 20, 50 และ 100 บาท แท็บเล็ต กระเป๋า และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมหลายรายการ โดยจับกุมตัวได้ภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองชะอำ ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.ชะอำ
สืบเนื่องจากเหตุเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา กล้องวงจรปิดภายในวัดชะอำสามารถบันทึกภาพคนร้ายขณะเดินเข้าไปพยายามงัดตู้บริจาคภายในถ้ำวัด ก่อนหลบหนีไป ชุดสืบสวนจึงแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ต่าง ๆ จนทราบตัวผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับ ก่อนติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบของกลาง พบว่าพระเครื่องและวัตถุมงคลส่วนหนึ่งมาจากวัดชะอำ วัดหนองหงส์ อ.ชะอำ และวัดท่าซิก อ.ท่ายาง รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่หลายราย ระหว่างการจับกุม มีผู้เสียหายชายหญิงนับสิบรายเดินทางมาดูของกลางที่ สภ.ชะอำ
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะที่ตำรวจขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายที่ถูกก่อเหตุ สามารถเดินทางมาตรวจสอบและขอรับคืนทรัพย์สินได้ที่ สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทุกวัน