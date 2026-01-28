ไฟไหม้บ้านสารวัตรกำนัน 2 หลัง วอดทั้งหลัง 1 หลัง เจ็บ 2 ราย เร่งสอบหาสาเหตุ

สระบุรี – เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักของสารวัตรกำนันในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ไฟลุกลามเผาบ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง วอดหมดทั้งหลัง 1 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้
เย็นวันนี้( 28 ม.ค.) ร.ต.อ.สมยศ คลังเงิน ร้อยเวรสอบสวน สภ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ที่บ้านเลขที่ 26/1 และ 27/1 ซอย 5 สายเอก หมู่ 6 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลธารเกษม เทศบาลตำบลพุคำจาน เทศบาลเมืองพระพุทธบาท รวม 5 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบบ้านพักจำนวน 2 หลัง หลังแรกเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เพลิงลุกไหม้บริเวณห้องครัวด้านหลัง ได้รับความเสียหายบางส่วน ส่วนหลังที่ 2 เป็นโรงจอดรถและที่เก็บอุปกรณ์การเกษตร ภายในมีรถจักรยานยนต์ 2 คัน รถไถเล็ก 1 คัน และทรัพย์สินทางการเกษตรจำนวนมาก ถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง กลุ่มควันดำหนาทึบพวยพุ่งขึ้นสูง ทรัพย์สินภายในถูกเผาวอดเสียหายเกือบทั้งหมด เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำโดยรอบพื้นที่เพื่อสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายแรกทราบชื่อ นางสาวดวงพร ประสานวงษ์ อายุ 63 ปี ได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกบริเวณแขน เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทก่อนหน้าแล้ว อีกรายคือ ยายเจ๊ก อายุ 65 ปี ได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากและขา หลังเข้าไปช่วยหลานออกจากตัวบ้าน
สอบถาม นางอารมณ์ ชูทอง อายุ 67 ปี เพื่อนบ้าน เล่าว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดถึง 3 ครั้ง ก่อนจะเห็นกลุ่มควันดำและไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง จึงรีบวิ่งไปตัดคัทเอาท์ไฟฟ้า และช่วยฉีดน้ำสกัดเพลิง จนรถดับเพลิงมาถึง
ด้านนายสมนึก สนนิ่ม หรือ “นายติ่ง” สารวัตรกำนันตำบลธารเกษม เปิดเผยว่า ภรรยาของตนได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกบริเวณแขน ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัด ทรัพย์สินภายในบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด รวมถึงอาวุธปืนยาวลูกซอง 1 กระบอก ปืนสั้น 1 กระบอก เหลือปืนสั้นอีก 1 กระบอกซึ่งเป็นของหลาน รวมถึงทรัพย์สินของบุตร เงินสด และสร้อยคอทองคำบางส่วนยังคงอยู่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรอสอบปากคำผู้บาดเจ็บหลังอาการดีขึ้น และจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป