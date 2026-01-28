ทหารตั้งเสาเชิญธงชาติไทย สถาปนาพื้นที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ

อุบลราชธานี-ทหารไทยและประชาชนร่วมกันตั้งเสาเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เพื่อประกาศสถาปนาพื้นที่บนแผ่นดินไทยที่ช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
เมื่อเวลา 09.39.19 วินาที ของวันนี้(28ม.ค.)ที่บริเวณช่องอานม้า ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 พร้อมพันเอกกัญญณัต ไชยโอชะ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 และกำลังพลทหารไทยนักรบผู้กล้า ปกป้องพื้นแผ่นดินไทย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในพื้นที่ชายแดน พร้อมคณะฝ่ายสงฆ์พระครูโสภณธรรมสโรช เจ้าอาวาสวัดป่าหัวดอน (ธรรมยุต) ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
และคณะผู้มีจิตศรัทธาที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกำลังพล ในปฏิบัติการยึดคืนพื้นที่ช่องอานม้า ร่วมกันประกอบพิธียกเสาธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา กล่าวสถาปนาอธิปไตยพื้นที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย ที่ฐานปฎิบัติการต่อพงษ์ บริเวณช่องอานม้า
โดยเสาธงชาติไทย มีความสูง 12 เมตร น้ำหนัก 300 กิโล เพื่อเป็นการสดุดี และน้อมรำลึกถึงดวงวิญญาณของเหล่าทหารกล้าทุกคนที่ได้สละชีวิตปกป้องอธิปไตยของชาติ และรักษาความสงบสุขของประชาชน แม้ร่างกายจะล่วงลับไป เกียรติคุณและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ จะสถิตอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
นอกจากนี้ ด้านข้างยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงพระเมตตาประทานนามให้แก่พระพุทธรูปองค์สำคัญนี้ว่า “พระพุทธบารมีสยามบุรีพิทักษ์” โดยมีความหมายอันเป็นมงคลนามอันลึกซึ้งว่า “พระบารมีของพระพุทธองค์พิทักษ์รักษาพยากรณ์ประเทศ”เป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 3.5 เมตร สื่อถึงการขอพึ่งพุทธานุภาพ และพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงตลอดไป