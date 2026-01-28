กาญจนบุรีประกาศยกระดับคุมเข้ม! ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด ฝ่าฝืนโทษหนักปรับสูงสุด 25,000 บาท

กาญจนบุรี - จังหวัดกาญจนบุรีประกาศยกระดับมาตรการคุมเข้มปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สั่งห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ครอบคลุมพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และชุมชน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับสูงสุด 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟป่าและฝุ่น PM2.5 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดได้ออกประกาศกำหนดให้ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล และทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตควบคุมการเผาและเขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยพบว่าจุดความร้อนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า
สำหรับมาตรการสำคัญ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ เขตควบคุมการเผา (ห้ามเผาเด็ดขาด) ไม่ว่าจะเป็นการเผาในไร่นา เผาขยะ หรือเผากิ่งไม้ใบไม้ในชุมชน หากผู้ใดจุดไฟ หรือปล่อยให้มีการเผาในพื้นที่ของตน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 74 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผาแบบควบคุมได้) เป็นพื้นที่จำเป็นพิเศษ เช่น ป่าเสี่ยงไฟไหม้สูง หรือพื้นที่ที่ต้องกำจัดเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟลุกลาม โดยต้องดำเนินการตามหลักวิชาการ มีการทำแนวกันไฟล้อมรอบ และอยู่ภายใต้แผนบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อนุญาตเฉพาะจุดที่จำเป็นเท่านั้น
ส่วนกรณี พื้นที่ป่าไม้ที่มิใช่เขตบริหารจัดการเชื้อเพลิง หากพบเห็นไฟไหม้ ให้ประเมินความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และรีบแจ้งหน่วยควบคุมไฟป่าที่ใกล้ที่สุด หรือโทรสายด่วน 1362 ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุโดยเร็ว
ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอ แจ้งต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้และขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ระบุเพิ่มเติมว่า ปัญหาฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในระยะสั้นและระยะยาว จึงขอความร่วมมือประชาชนงดการเผาทุกชนิดในช่วงประกาศห้ามเผา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอย่างยั่งยืน