น้ำใจ!! โรงงานที่นอนดังเปิดใจ จากผู้ประสบเหตุสู่ผู้ให้ ส่งต่อที่นอน–หมอนฟรี ช่วยผู้เดือดร้อน

อ่างทอง – โรงงานผลิตที่นอน “มาร์วิน” อ่างทอง เปิดใจเดินหน้าทำความดี เปลี่ยนบทเรียนชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ สู่การเป็นผู้ให้ ส่งมอบที่นอนและหมอนฟรี ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่กำลังเผชิญวิกฤตชีวิต
วันนี้(28 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงงานผลิตที่นอนมาร์วิน เลขที่ 75/5 หมู่ 2 ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้เดินหน้ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง หลังเคยประสบเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อช่วงปี 2568 จนโรงงานได้รับความเสียหายทั้งหมด ต้องเริ่มต้นฟื้นฟูกิจการใหม่จากศูนย์
เหตุการณ์ในวันนั้น กลายเป็นบทเรียนชีวิตที่ฝังอยู่ในความทรงจำของ นายณฐพล สวนเศรษฐ หรือ “เกมส์” อายุ 31 ปี เจ้าของกิจการ ซึ่งได้สัมผัสกับความสูญเสีย ความยากลำบาก และการขาดแคลนอย่างแท้จริง ก่อนใช้เวลาฟื้นฟูและปรับปรุงโรงงานจนกลับมาได้ราว 80 เปอร์เซ็นต์
นายณฐพล เปิดเผยว่า ความเจ็บปวดจากเหตุไฟไหม้ ทำให้เข้าใจดีว่าการสูญเสียไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว แต่คือที่อยู่อาศัย ความอบอุ่น และกำลังใจในการดำรงชีวิต จึงตัดสินใจเปลี่ยนประสบการณ์นั้น ให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เช่นเดียวกับตน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงงานมาร์วินได้มอบที่นอนและหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลไปแล้วมากกว่า 50 หลังคาเรือน และได้เริ่มขยายการช่วยเหลือไปยังครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงในภาคกลาง
ล่าสุด ได้มีการนำที่นอนและหมอนไปมอบให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายณฐพลได้มอบหมายให้พนักงานของโรงงานจัดเตรียมรถและลำเลียงสิ่งของไปส่งถึงบ้านผู้ประสบเหตุด้วยตนเอง เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ผู้ที่มีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ บริษัทมาร์วิน โทรศัพท์ 097-121-1980 หรือผ่านเพจเฟซบุ๊กของโรงงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ