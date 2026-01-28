เกาะล้านไม่ทนผู้ประกอบการใช้เสียงดัง งัดมาตรการเข้มคุมระดับเดซิเบล -ฝ่าฝืนปิดถาวร

ศูนย์ข่าวศรีราชา – เกาะล้าน ไม่ทนปัญหาผู้ประกอบการใช้เสียงดังเกินข้อตกลง เชิญ นอภ.นั่งหัวโต๊ะประชุมร่วมชาวบ้าน และผู้ประกอบการ หลังสร้างความเดือดร้อนมานาน ได้ข้อสรุปใช้มาตรการเข้มคุมระดับเดซิเบล ฝ่าฝืนถึงขั้นปิดกิจการถาวร
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ ( 28 ม.ค.) นายอนุศักดิ์ พิริยอมร นายอำเภออำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาการใช้เสียงดังของสถานประกอบการในพื้นที่เกาะล้าน ที่ห้องประชุมชาวเกาะล้านร่วมใจ ชุมชนเกาะล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา ประจำเกาะล้าน เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน คณะกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการสถานบริการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม
โดยในที่ประชุมได้สะท้อนปัญหาการใช้เสียงดังเกินกว่าที่กำหนดทั้งจากร้านอาหาร ที่พัก รีสอร์ท และพูลวิลล่า ซึ่งบางแห่งใช้เสียงดังต่อเนื่องในช่วงเวลา 03.00-04.00 น.จนทำให้ถูกร้องเรียนทั้งจากนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ และยังกระทบต่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยในชุมชน ทั้งนี้ที่ผ่านมา ชาวเกาะล้าน มีข้อตกลงร่วมกันว่า บรรดาผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท และบ้านเรือนประชาชน สามารถใช้เสียงดังได้ไม่เกินเวลา 23.00 น.
ส่วนสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิง สามารถใช้เสียงได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. แต่ปัจจุบันก็ยังพบว่ามีการฝ่าฝืนอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องย้ำมาตรการและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานประกอบการดำเนินการติดตั้งกระจกกั้นเสียงเพื่อลดความดัง แต่หากไม่ติดตั้งจะต้องควบคุมระดับเสียงดังไม่เกิน 90 เดซิเบลตามกฎหมาย ส่วนสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงต้องหยุดใช้เสียงไม่เกินเวลา 24.00 น. โดยเด็ดขาด
สำหรับบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน จะเริ่มตั้งแต่การทำหนังสือเตือน ไปจนถึงการสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข และขั้นสูงสุดคือสั่งหยุดประกอบกิจการถาวร และประชาชนสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะล้าน หรือเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประชุมต่างรับปากจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด พร้อมยอมรับผลหากมีการฝ่าฝืนก็พร้อมให้ดำเนินการเอาผิด
ขณะที่คณะกรรมการชุมชนเกาะล้าน เตรียมออกประกาศแจ้งถึงแนวปฏิบัติการใช้เสียงให้ชัดเจน และจะติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ควบคู่กับการรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเกาะล้านให้ยั่งยืนต่อไป