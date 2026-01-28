“พิธา” ชู 5 ส/ศ แก้พระราม 2 ฟื้นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม – พรรคประชาชนเปิดเวทีหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้ง “พิธา” ลงพื้นที่ศาลหลักเมืองสมุทรสงคราม ชูนโยบาย “5 ส/ศ” แก้ปัญหาถนนพระราม 2 ฟื้นเศรษฐกิจ ดูแลสุขภาพ–สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม ขอแรงประชาชนเลือก “อานุภาพ ” กลับเข้าสภา
เย็นวันนี้ (28 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายของพรรคประชาชน ที่บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้รถกระบะดัดแปลงเป็นเวทีปราศรัยชั่วคราว มีประชาชนและผู้สนับสนุนจากหลายช่วงวัยเข้าร่วมราว 200 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก บางส่วนนำดอกไม้มามอบ พร้อมขอถ่ายภาพและลายเซ็นจากแกนนำพรรคอย่างใกล้ชิด
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ขึ้นปราศรัยช่วยหาเสียงให้กับ นายอานุภาพ (กล้า) ลิขิตอำนวยชัย ผู้สมัคร สส.จังหวัดสมุทรสงคราม เบอร์ 5 พรรคประชาชน สำหรับการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้
นายพิธา กล่าวตอนหนึ่งว่า หากนายอานุภาพ ได้รับความไว้วางใจให้กลับเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร จะเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง หรือ “5 ส/ศ” เพื่อแก้ปัญหาหลักของจังหวัด โดยเฉพาะถนนพระราม 2 ที่ส่งผลต่อความปลอดภัย เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อสร้างกระแส แต่เพื่อรับฟังปัญหาจริงจากประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ใช้เส้นทาง
สำหรับ “5 ส/ศ” ประกอบด้วย
ส – เซฟตี้ ความปลอดภัยจากการก่อสร้างถนนพระราม 2 ที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซาก เสนอให้ตั้งกองทุนจากบริษัทผู้รับเหมา 2–5% ของมูลค่าโครงการ เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
ศ – เศรษฐกิจ ฟื้นการท่องเที่ยวและการค้าขาย หลังโครงการล่าช้ากระทบความเชื่อมั่น นักท่องเที่ยวลดลง ผู้ประกอบการเดือดร้อนเป็นวงกว้าง
ส – สุขภาพ เพิ่มศักยภาพระบบสาธารณสุข โรงพยาบาล บุคลากร และการเข้าถึงบริการของประชาชน
ส – สวัสดิการ ปฏิรูประบบประกันสังคม แก้ปัญหาความล่าช้าในการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน
ศ – สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาน้ำทะเลรุกล้ำ น้ำหนุน โรงงานอุตสาหกรรม และฝุ่นละออง
ช่วงท้าย นายพิธา เชิญชวนประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เลือกพรรคประชาชน และสนับสนุน นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย กลับเข้าสภา เพื่อผลักดันนโยบาย “5 ส/ศ” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมสนับสนุน “เท้ง” เป็นนายกรัฐมนตรี และร่วมลงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อเปิดทางการเมืองที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
ทั้งนี้ นายพิธาใช้เวลาพบปะประชาชนประมาณ 40 นาที และปราศรัยราว 10 นาที ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำกิจกรรมหาเสียงต่อไป