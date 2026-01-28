ลาวส่งมอบ จยย.ถูกยักยอกคืน ตม.นครพนม

นครพนม-ตม.นครพนม รับมอบรถยนต์ถูกยักยอกคืนจาก สปป.ลาว เตือนประชาชนระวังการนำรถข้ามแดนผิดกฎหมาย
วันนี้(28 ม.ค.)ที่จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม–คำม่วน) พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการรับมอบรถยนต์ที่ถูกยักยอกไปยังแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสามารถประสานนำกลับคืนสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ
การดำเนินการครั้งนี้ สืบเนื่องจากงานสืบสวนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ได้ตรวจสอบข้อมูลคดีจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำรวจภูธรภาค 8 ตามรายงานประจำวัน เล่มที่ 19/2568 เลขที่ 34 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2568 เกี่ยวกับกรณีรถยนต์ถูกยักยอก
จากการตรวจสอบพบว่า นายศุภกร ผู้เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลการเดินทางเข้า–ออกประเทศในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขณะเดียวกัน งานตรวจบุคคลและพาหนะ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ได้ตรวจสอบรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีขาว ทะเบียน ขต 6508 สุราษฎร์ธานี ไม่พบการบันทึกข้อมูลในระบบ BBPS สำหรับการนำรถผ่านเข้า–ออกประเทศแต่อย่างใด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัญญาณ GPS ที่ติดตั้งในรถ พบพิกัดอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 กระทั่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ทางการแขวงคำม่วน สปป.ลาว ได้ประสานจังหวัดนครพนม เพื่อให้เจ้าของรถและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการรับ–มอบรถยนต์คืน
ทั้งนี้ แขวงคำม่วนได้จัดพิธีส่งมอบรถยนต์อย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มกราคม 2569 ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 โดยมอบหมายให้แผนกการต่างประเทศแขวงคำม่วน ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของทั้งสองประเทศ จนสามารถส่งมอบรถยนต์คืนแก่ฝ่ายไทยได้เรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม ฝากเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายรถยนต์ การให้ผู้อื่นยืมรถ รวมถึงการนำรถข้ามแดน ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันปัญหาการถูกยักยอกทรัพย์ หรือการนำรถไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย