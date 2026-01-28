“อำนาจ วิลาวัลย์” งัดกลยุทธล่องเรือหาเสียงชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำหวังพิชิตเก้าอี้ ส.ส.ปราจีนบุรี 5สมัย

ปราจีนบุรี- “อำนาจ วิลาวัลย์” อดีต ส.ส. 4 สมัยจากพรรคภูมิใจไทย ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1ปราจีนบุรี งัดกลยุทธล่องเรือหาเสียงเรียกคะแนนจากชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำพื้นที่ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง มั่นใจได้ทั้งปราศรัยนโยบายแบบเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม - รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไข
วันนี้ (28 ม.ค.) นายอำนาจ วิลาวัลย์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 1 ปราจีนบุรี จากพรรคภูมิใจไทย ได้ใช้กลยุทธล่องเรือหาเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและพบปะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้สะดวก
โดยได้ล่องเรือจากหน้าศาลหลักเมืองปราจีนบุรี ล่องไปตามแม่น้ำปราจีนบุรี มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ อ.บ้านสร้าง พร้อมใช้เครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ไปตลอดเส้นทาง ภายใต้คำขวัญติดตัวตลอดว่า “ทุกข์เห็นหน้า สุขเห็นหน้า เดือดร้อนได้พึ่งพา อำนาจ วิลาวัลย์ เบอร์ 1 พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 37” ซึ่งก็พบว่าได้รับความสนใจจากชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำที่พากันโบกมือทักทายเพื่อให้กำลังใจเป็นอย่างดี
นายอำนาจ เผยว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะใช้การล่องเรือพบประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มและรับฟังปัญหาที่แท้จริงของชุมชนริมน้ำได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังได้รับฟังข้อเสนอแนะจากชาวบ้าน เพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขในอนาคต
ทั้งนี้ นายอำนาจ วิลาวัลย์ เป็นอดีต ส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยถึง 4 สมัย และในการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงลงสมัครในพรรคเดิม ที่