“อนุทิน–ธนาธร” ทำกรุงเก่าตลาดแตก จับมือทักทายกลางตลาดเจ้าพรหม ระหว่างลงพื้นที่หาเสียง

พระนครศรีอยุธยา – “อนุทิน–ธนาธร” ทำกรุงเก่าตลาดแตก จับมือทักทายกลางตลาดเจ้าพรหม ระหว่างลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หาเสียง นายกฯหนู เผย ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน พบกันก็ทักทายกันตามปกติ
วันนี้( 28 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคภูมิใจไทยหาเสียง ประกอบด้วย นายทรงพล สุขสมบูรณ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 เบอร์ 6, นายนพ ชีวานันท์ ผู้สมัคร สส.เขต 2 เบอร์ 7, นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ ผู้สมัคร สส.เขต 3 เบอร์ 5, นายคงกฤช รามศักดิ์ ผู้สมัคร สส.เขต 4 เบอร์ 4 และนายประดิษฐ์ สังขจาย ผู้สมัคร สส.เขต 5 เบอร์ 7
โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะเจ้าของพื้นที่, นางสาวรินทร์ลิตา อดิษ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่ด้วย
จุดแรก นายอนุทิน เดินทางมายังตลาดเจ้าพรหม เพื่อสักการะศาลท้าวมหาพรหม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตลาด จากนั้นเดินพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ช่วยผู้สมัคร สส.เขต 1 หาเสียง ท่ามกลางประชาชนที่เข้ามาขอถ่ายภาพเป็นจำนวนมาก โดยนายอนุทินได้ร่วมรับประทานอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมูปิ้ง และพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเดินหาเสียงภายในตลาดเจ้าพรหม นายอนุทินได้พบกับ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ซึ่งลงพื้นที่ช่วย นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคประชาชน หาเสียงในพื้นที่เดียวกัน เมื่อพบกัน นายธนาธรได้โบกมือทักทายก่อนเดินเข้าไปยกมือไหว้และจับมือพูดคุยกับนายอนุทิน โดยสอบถามว่าจะเดินหาเสียงไปทางใด เพื่อแยกเส้นทางไม่ให้ชนกัน เช่นเดียวกับผู้สมัคร สส.เขต 1 ของทั้งสองพรรค คือ นายทรงพล สุขสมบูรณ์ และนายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ที่ได้จับมือทักทายกันด้วย
นายธนาธร กล่าวว่า ในเขตเลือกตั้งนี้ ปัญหาที่ผู้สมัครต้องการแก้ไขคือเรื่องการท่องเที่ยวที่ยังไม่กระจายรายได้ไปยังฝั่งตะวันออกของเกาะเมือง ซึ่งเป็นชุมชนเก่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มุ่งไปยังโบราณสถาน ทำให้เกิดปัญหาการจราจรและขยะ แต่ไม่เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชน โดยแนวคิดคือการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากฝั่งตะวันตกสู่ฝั่งตะวันออก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง
จากนั้นนายธนาธร ได้เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมกล่าวถึงการลงประชามติควบคู่การเลือกตั้ง เพื่อสอบถามความเห็นประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนเดินหาเสียงต่อภายในตลาด
ด้านนายอนุทินได้เดินหาเสียงต่อภายในตลาด โดยมีวิน รถจักรยานยนต์นำกล้วยหอมมามอบให้ พร้อมกล่าวอวยพร ซึ่งนายอนุทินรับไว้และรับประทานทันที จากนั้นคณะได้ขึ้นรถตุ๊กตุ๊กเปิดประทุน เดินทางหาเสียงตามเส้นทางตลาดหัวรอและเขตตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
ต่อมา นายอนุทินและคณะได้เดินทางไปยังศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเงินเยียวยาน้ำท่วมว่า ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 99% ส่วนที่ตกค้างยังมีงบประมาณสำรองรองรับ และสามารถดำเนินการจ่ายได้เมื่อขึ้นทะเบียนครบถ้วน
ส่วนแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก นายอนุทินระบุว่า หากพรรคภูมิใจไทยกลับมาบริหารประเทศ จะนำงบประมาณที่ใช้เยียวยาในแต่ละปี ไปลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การสร้างฟลัดเวย์และคลองระบายน้ำ
ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงการทักทายจับมือกับนายธนาธร นายอนุทินกล่าวว่า เป็นคนรู้จักกัน เมื่อพบกันก็ทักทายกันตามปกติ ส่วนการทำงานทางการเมืองต่างคนต่างทำหน้าที่ของตน พร้อมย้ำว่า ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน คือทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
หลังจากนั้น นายอนุทินได้พบปะประชาชนและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในศูนย์การค้า ก่อนเดินทางกลับ