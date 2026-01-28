ผบ.ทสส. ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจสอบความพร้อมบังเกอร์หลบภัย

สระแก้ว- ผบ.ทสส. ลงพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ตรวจสอบความพร้อมบังเกอร์หลบภัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหทัยทิพย์ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหลังดำเนินการแล้วเสร็จ100%
วันนี้ (28 ม.ค.) พล.อ.อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางลงพื้นที่แนวชายแดนสระแก้ว เพื่อตรวจสอบความพร้อมของบังเกอร์หลบภัยที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งบังเกอร์ดังกล่าวมีขนาดใหญ่ สามารถรองรับประชาชนและนักเรียนได้มากถึง 60 คน
โดย พล.อ.อุกฤษฏ์ ได้ตรวจดูโครงสร้าง ความแข็งแรงและระบบอำนวยความสะดวกภายในบังเกอร์ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้อย่างมั่นใจ หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ขณะที่ พล.อ.ศราวุธ จันทร์พุ่ม ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เผยว่าบังเกอร์หลบภัยแห่งนี้ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณจาก กองทุนหทัยทิพย์ ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์
ภายในบังเกอร์มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศหลายจุด พร้อมเดินระบบไฟฟ้าอย่างครบครัน เพื่อให้มีแสงสว่างและอากาศถ่ายเทตลอดเวลา ลดความอึดอัดหากต้องใช้งานเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องหลบภัยพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นบังเกอร์ที่มีขนาดใหญ่และมีมาตรฐานความปลอดภัย เหมาะสำหรับรองรับทั้งประชาชนทั่วไปและนักเรียนในพื้นที่แนวชายแดน
ด้าน พล.ต.เบญจพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้กล่าวถึงสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนในปัจจุบันว่า ภาพรวมสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ กองกำลังฝ่ายไทย ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิด และมีการเตรียมความพร้อมตามแผนที่วางไว้
และยังระบุอีกว่า การขยับกำลังหรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ของแต่ละฝ่ายถือเป็นเรื่องปกติหลังจากสิ้นสุดการเจรจา ซึ่งฝ่ายไทยเอง ก็ต้องเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกัน โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณการยั่วยุหรือสถานการณ์รุนแรง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ส่วนบรรยากาศในพื้นที่พบว่า ในวันนี้มีประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ให้ความสนใจออกมาดูบังเกอร์หลบภัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กๆ ที่รู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้เข้าไปชมด้านในบังเกอร์
อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ยังได้จัดให้มีการสาธิตสถานการณ์จำลอง ด้วยการทำเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการหลบภัยและการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งหากเกิดเหตุปะทะขึ้นจริง ประชาชนและนักเรียนที่หลบอยู่ภายในบังเกอร์จะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยและรู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น
การก่อสร้างบังเกอร์หลบภัยในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เตรียมความพร้อมอย่างรอบด้าน เพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ชายแดนในอนาคต