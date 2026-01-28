ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี แจ้งประชาชนอย่าตื่นตระหนก เฝ้าระวัง–ป้องกันโรคติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์”

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ หลังมีรายงานการระบาดในต่างประเทศ และมีการยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ย้ำขอให้ประชาชนตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และพบค้างคาวกินผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งรังโรคตามธรรมชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด
โดยโรคไวรัสนิปาห์เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย เลือด หรือการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ อาการเริ่มต้น ได้แก่ มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ เจ็บคอ และอาเจียน หากมีอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ ปอดบวม หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ โดยปัจจุบันยังไม่มียาหรือวัคซีนเฉพาะสำหรับรักษาโรคดังกล่าว
สำหรับแนวทางการป้องกัน ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่มีรอยกัดแทะ หรือผลไม้ที่ตกอยู่บนพื้น ควรล้างผลไม้ให้สะอาด ปรุงอาหารให้สุก งดดื่มน้ำผลไม้สดที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวหรือสัตว์ที่มีอาการป่วย
หากประชาชนเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการเข้าข่ายสงสัย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จะติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบเฝ้าระวังของหน่วยงานภาครัฐ และให้ความร่วมมือในการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422