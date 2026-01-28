(คลิป)เขต8ขอนแก่นแข่งเดือด!ลุ้นชิงเก้าอี้จากเพื่อไทย “ณิชวดี”ผู้สมัครเบอร์4ไทยสร้างไทยนั่งอีแต๋นอ้อนขอคะแนนชาวมัญจา

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หาเสียงเลือกตั้งเขต 8 ขอนแก่นเดือด ผู้สมัครแต่ละพรรคขยันหาเสียงลุ้นชิงเก้าอี้จากอดีต สส.เพื่อไทยที่กระแสนิยมพรรคแผ่วซ้ำแบ็คอัพเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นอดีตนายกฯพ่ายให้กับลูกชายเอกราช
ช่างเหลาอย่างหมดรูป ล่าสุด “สุรเดช”ปธ.ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยควงแขน“ณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัคร เบอร์4 ขึ้นรถอีแต๋นตะลอนหาเสียงอ้อนขอคะแนนจากชาวมัญจาคีรี ขอโอกาสเข้าสภาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้กินดีอยู่ดี
เขตเลือกตั้งที่ 8 (อ.มัญจาคีรี อ.พระยืน และ อ.เมืองบางส่วน คือ ต.บ้านทุ่ม ต.บ้านหว้า ต.ดอนช้าง ต.ท่าพระ และ ต.ดอนหัน) จ.ขอนแก่นเป็นอีกสนามที่การเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ ผู้สมัครตัวเต็งหลายคนแอบหวังลึกๆว่ามีสิทธิลุ้นโค่นแชมป์เก่า ชิงเก้าอี้จาก วิภาณี ภูคำวงศ์ อดีต สส.เพื่อไทยมาครอง เพราะกระแสความนิยมเพื่อไทยไม่ได้หวือหวาเหมือนเลือกตั้งปี 2566 ทั้งจากคลิปสนทนาระหว่างอดีตนายกอุ้งอิ๊งกับอังเคิ้ลฮุนเซนและความล้มเหลวการบริหารของรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำ เป็นตัวทำลายความศรัทธาพรรคเสื้อแดงที่อยู่ภายใต้อาณัติของตระกูลชินวัตรลดลงไปมากโข
ส่วนเครือข่ายฐานคะแนนเสียงที่เคยอาศัยบารมีอดีตนายกอบจ.นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์และของพ่อนายสิทธิคุณ ภูคำวงศ์ ที่เคยเป็นรองนายกอบจ.ก็ทำไม่ได้เหมือนเดิม เพราะพ่ายเลือกตั้งให้กับตระกูลช่างเหลาไปอย่างหมดรูป เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ง่ายสำหรับอดีต สส.วิภาณี
บรรยากาศหาเสียงเลือกตั้งเขต 8 ในช่วงโค้งสุดท้ายจึงคึกคักมาก ผู้สมัครแต่ละราย ขยันออกหาเสียงกันแต่เช้าทุกวัน เพราะมีเก้าอี้ สส.เป็นแรงบันดาลใจให้ฮึดสู้ศึก
ล่าสุดที่บริเวณถนนกลางเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี พรรคไทยสร้างไทย นำโดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของพรรคและเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแห่งเมืองหมอแคนพร้อมด้วย “น้องหญิง” น.ส.ณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต8 เบอร์4 พรรคไทยสร้างไทย ได้ขึ้นรถอีแต๋นหาเสียง โดยเริ่มปล่อยขบวนจากบ้านโนนพันชาติ ต.นาข่า ระหว่างทางก็ปราศรัยอ้อนขอคะแนนจากพี่น้องชาวบ้าน ด้วยความที่เป็นลูกในบ้านหว่านในสวน ขบวนรถอีแต๋นผ่านไปแต่ละคุ้มแต่ละชุมชนจะได้ยินเสียงตะโกนทักทายกันอย่างคนคุ้นเคย บ้างก็ตะโกน น้องหญิงสู้ๆ บ้างก็บอกว่า ทั้งบ้านจะกาให้น้องหญิงหมดเลย
ช่วงหนึ่งของการหาเสียง คณะของนายสุรเดชและน้องหญิง ณิชวดีได้แวะ เอาฤกษ์เอาชัยด้วยการนำพวงมาลัยดอกดาวเรือง เข้ากราบสักการะและขอพรจากศาลหลักเมืองมัญจาคีรี กล่าวคำแนะนำตัวผู้สมัคร แนะนำพรรค และเอ่ยคำอธิษฐานเพื่อให้เจ้าพ่อศาลหลักเมืองได้รับทราบถึงเจตนาในการอาสาเข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร
ต่อจากนั้น ได้เข้ากราบสักการะศาลจางวางเอกพระยาพฤติคุณธนะเชษ เจ้าเมืองมัญจาคีรีคนแรก และ สักการะรองอำมาตย์เอกพระเกษตรวัฒนา เจ้าเมืองมัญจาคีรี คนที่ 3 เพื่อขอพรและกล่าวคำปฏิญาณในการจะเข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนาเมืองมัญจาคีรีและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ปราศจากการโกงกิน ให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี หมดหนี้หมดสิน ลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่นได้กลับมาทำงานที่บ้านตามนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย
นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยสร้างไทยใช้วิธี 2 พลัง คือ การทำนโยบายดีๆ นำเสนอเข้าพื้นพื้นที่ พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนรุ่นใหม่จึงไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ริมถนนถึงจะเห็นนโยบายของพรรค เพราะนโยบายได้แทรกเข้าไปกับคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหญ่ที่อยู่ในอำเภอมัญจาคีรีและจังหวัดขอนแก่นแล้ว สิ่งที่เห็นผลคือสถิติจากโพลที่ทำในจังหวัดขอนแก่น ผู้สมัครฯ เบอร์ 4 เขต 8 แม้จะหน้าใหม่ แต่ผลโพลอยู่ในอันดับต้นๆ ที่
“ผมในฐานะประธานยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของพรรคพร้อมช่วยหาเสียงอย่างเต็มที่ มาอธิบายเรื่องโมเดลทางเศรษฐกิจที่จะทำให้บ้านเมืองเราดีขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มภาระเพิ่มหนี้ให้กับรัฐบาล โดยตัวผู้สมัครคือน้องหญิงก็เป็นลูกหลานอยู่ในตลาดมัญจาคีรี คนพื้นที่รู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จึงอยากให้ชาวมัญจาคีรีเมตตาให้โอกาสผู้สมัครเบอร์ 4 น้องหญิงได้เข้าสภาไปเป็นปากเป็นเสียงแทนพี่น้อง”นาสุรเดชกล่าว
ด้าน น.ส.ณิชวดี เลิศมหาลาภ ผู้สมัคร สส.ขอนแก่น เขต8 เบอร์4 พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่หาเสียงกับพี่น้องในเขต 8 กระแสการตอบรับดีมาก ๆ และจากการลงพื้นที่ทุกวันทำให้เห็นปัญหาของชาวบ้าน ก็คือความเหลื่อมล้ำ บางพื้นที่ไฟถนนยังไม่มี ถนนหนทางชาวบ้านที่เด็ก ๆ จะเดินทางไปโรงเรียนก็ยังเป็นทางลูกรัง เด็กๆ ไปโรงเรียนก็หัวแดงเพาะฝุ่นกันหมด รวมไปถึงน้ำสำหรับทำการเกษตรก็ยังมีไม่เพียงพอ พี่น้องชาวบ้านเดือดร้อนกันมาก
“ตัวอย่างปัญหาต่างๆเหล่านี้ จึงเป็นเหตุเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้หญิงต้องการเข้าสู่สนามการเมือง อยากทำหน้าที่เป็นผู้แทนเพื่อจะได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้จึงอยากขอให้พี่น้องชาวเขต 8 เมตตาให้โอกาสน้องหญิง ได้รับใช้พ่อแม่พี่น้องด้วยหัวใจ ด้วยใจที่สุจริต”น.ส.ณิชวดีกล่าวอย่างมุ่งมั่น