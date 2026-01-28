สกัดอีกกว่าล้านเม็ด-ไอซ์ 145 กก.!กระบะติดคอกขนส้มซุกยานรก-เก๋งขับนำออกเชียงราย รวบ 4 ผู้ต้องหา

เชียงราย-แก๊งค้ายาเสพติดขนยาบ้า 1.2 ล้านเม็ด ไอซ์ 145 กิโลฯ ยัดไว้ใต้ลังผลส้มบนกระบะติดคอก ทำทีเป็นเกษตรกร ถูกตำรวจ ปส.-ทหารกองกำลังผาเมือง-และตำรวจภูธร สกัดได้ทันควันพร้อมรถเก๋งขับนำ รวมผู้ต้องหา 4 คน ก่อนออกจากพื้นที่เชียงราย
เมื่อเวลา 02.00 น.วันนี้ (28 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ปส.) นปส.เชียงราย สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะขนของของกลางยาบ้าและไอซ์จำนวนมากไปตามถนนพหลโยธินสายเชียงราย-กรุงเทพฯ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง และชุด ตข.3 ขกท.กองกำลังผาเมือง ออกติดตามตรวจสอบ กระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมกซ์ สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ที่มีคอกเป็นโครงเหล็กสำหรับขนส่งสินค้าขับไปตามถนนสายดังกล่าวมุ่งหน้าไปทาง อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อจะเข้าสู่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ขับนำทางไปตรงกับที่ได้รับแจ้ง
เจ้าหน้าที่ชุดติดตามจึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พาน จ.เชียงราย ทำการบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.บ.ประมวลกฏหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยนำกำลังตรวจตราตรงด่านตรวจปูแกง ต.แม่เย็น อ.พาน เพื่อสกัดกั้นเอาไว้ ต่อมาได้ตรวจพบรถยนต์ทั้ง 2 คันขับผ่านมาจึงได้เรียกตรวจสอบพบคันแรกมีชายและหญิงรวมจำนวน 2 คน เป็นคนขับและนั่งโดยสารมาด้วย ส่วนรถยนต์กระบะพบมีชายและหญิงรวม 2 คนเช่นกัน จึงรวมคนในรถทั้งหมดจำนวน 4 คน
เมื่อขอตรวจค้นในรถยนต์กระบะพบที่หลังรถซึ่งมีโครงเหล็กมีลังพลาสติกบรรจุผลไม้ประเภทส้มมาเต็มลำ แต่เมื่อยกลังพลาสติกออกปรากฎว่าที่พื้นกระบะมีกระสอบฟางบรรทุกมาด้วยจำนวน 6 ใบ เมื่อเปิดดูในกระสอบพบบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้าใบละประมาณ 200,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าจำนวน 1,200,000 เม็ด นอกจากนี้พบถุงใบชาบรรจุไอซ์รวมน้ำหนักประมาณ 145 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวทั้ง 4 คนเอาไว้ และนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่ง นปส.เชียงราย เพื่อดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.
