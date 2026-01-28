ไม่ถึงมือเอเยนต์ ยาบ้าเกือบ 2หมื่นเม็ด วางทิ้งข้างถนนหวังให้เครือข่ายนำไปกระจายสุดท้ายหมาคาบประจาน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ไม่ถึงมือเอเยนต์ ยาบ้าเกือบ 2 หมื่นเม็ดมูลค่ากว่า 5 แสนบาทซุกข้างทางเข้าหมู่บ้านชุมชนเนินทราย ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สุดท้ายเจอหมาดับฝันคาบวางกลางถนนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหาที่มา คาดเครือข่ายยาเสพติดนำมาวางให้ลูกข่ายนำไปกระจายต่อ ตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามหาเจ้าของนำตัวดำเนินคดี
วันนี้ ( 28 ม.ค.) นายอัตตพล เกิดทอง กำนันตำบลห้วยใหญ่ ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่า ได้มีสุนัขคาบยาบ้าจำนวนมากมาวางไว้บนถนนทางเข้าหมู่บ้านชุมชนเนินทราย ซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 7 หรือถนนมอเตอร์เวย์สายใหม่ ( จอมเทียน-มาบตาพุต ) ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรีบลงพื้นที่ ตรวจสอบทันที
และเมื่อพบว่าเป็น ยาบ้าจริง จึงรีบรายงานต่อ นายอำเภอบางละมุง เพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบ
เมื่อไปถึงพบ ยาบ้า ถูกห่อมัดรวมกันเป็นก้อนๆ บรรจุอยู่ในห่อพลาสติกสีน้ำเงินซึ่งมีหูรูดปิด-เปิดมิดชิด โดยมีทั้งแบบห่อด้วยผ้าเทปสีน้ำตาลเป็นมัดใหญ่ และแบบห่อด้วยผ้าเทปใสเป็นก้อน และบางห่อถูกสุนัขแทะจนเม็ดยาบ้ากระเด็นกระจายเกลื่อนพื้นถนน
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงกระจายกำลังเดินเท้าตรวจสอบโดยรอบบริเวณในรัศเกือบ 100 เมตร พบห่อยาบ้ากระเด็นกระจัดกระจายทั่วบริเวณพื้นถนน , กองขยะ , ทุ่งนาเลี้ยงวัว , และไร่มันสำปะหลัง คาดว่าน่าจะมีจำนวนเกือบ 20,000 เม็ด มูลค่าประมาณ 5 แสนบาท
นายอัตตพล เกิดทอง กำนันตำบลห้วยใหญ่ เผยว่าการพบยาบ้าจำนวนมากในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในตำบลห้วยใหญ่ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้มาก่อน
โดยตำรวจ สันนิษฐานว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวน่าจะเป็นของเครือข่ายยาเสพติด ที่นำมาโยนไว้ข้างถนน เพื่อส่งต่อให้กับเอเยนต์ในพื้นที่ แต่กลับมี สุนัข คาบมากัดแทะจนยาบ้ากระจัดกระจาย และหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดวงจรบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสของบุคคลที่นำยาบ้ามาโยน เก่อนติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบได้พยายามตามหา น้องหมา ที่คาบยาบ้ามากัดแทะ แต่สุดท้ายก็ยังไม่พบตัว ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมุลว่าในละแวกดังกล่าวมี หมาจรจัด จำนวนมากและชอบอาศัยอยู่ในตามพุ่มหญ้าข้างทาง
อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านจะช่วยติดตามดูอาการสุนัขจรจัด ว่าตัวใดมีอาการผิดปกติหรือไม่ เนื่องจากยาบ้าที่พบมีร่องรอยการถูกกัดแทะและ เลีย เสียหายไปบางส่วน ทั้งนี้หากพบ สุนัขมีอาการผิดปกติ จะเร่งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าทำการช่วยเหลือในทันที