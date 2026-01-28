ช็อก! ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติให้ 3 สจ.ลาเที่ยวต่างประเทศ แต่แอบหนีไปก่อน ขัดระเบียบมหาดไทย

กาฬสินธุ์ - เลขานุการ อบจ.เมืองน้ำดำชี้แจงกรณีการลาไปต่างประเทศของ ส.จ.3 คน "ส.จ.เนย์-ส.จ.นุ- ส.จ.เปียว" ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าฯ ดังนั้นการเดินทางออกต่างประเทศจึงถือว่าขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ชี้หากตกเป็นผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน สภามีสิทธิลงมติให้พ้นจากตำแหน่งได้
กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และตำรวจไซเบอร์ออกหมายจับ “ส.จ.เนย์” นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอฆ้องชัย และภรรยา ที่ถูกระบุว่าพัวพันเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน ก่อนหน้ามีรายงานว่า “ส.จ.เนย์” และภรรยาได้หลบหนีไปต่างประเทศทางประเทศลาว ขณะที่มีรายงานว่ามี ส.จ.อีก 2 คน คือ “ส.จ.นุ” นายเจริญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 (พ่อ “ส.จ.เนย์”) และ “ส.จ.เปียว” นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน ส.จ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4 ก็ได้ยื่นใบลาไปต่างประเทศด้วยเช่นกัน
ล่าสุดวันนี้ (28 ม.ค.) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวได้เข้าพบกับ นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศของ “ส.จ.เนย์“ ”ส.จ.นุ“ และ ส.จ.เปียว ที่ออกมาระบุว่า การลาไปต่างประเทศของ ส.จ.ทั้ง 3 คน นั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนั้นหากพบว่ามีการเดินทางออกต่างประเทศจะถือว่าขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย
นายสุนันท์ โคตะวินนท์ เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การลาเพื่อไปต่างประเทศของ ส.จ. 3 คนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง โดยครั้งแรก ”ส.จ.เนย์“ นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขต อ.ฆ้องชัย และ “ส.จ.นุ” นายเจริญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ยื่นใบลาไว้เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 โดยในใบลาเป็นการขออนุญาตลาไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ส่วน “ส.จ.เปียว” นายปฐมพงษ์ ภูเต้าเงิน ส.จ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4 ได้มายื่นใบลาไว้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 โดยในใบลาเป็นการขออนุญาตลาไปต่างประเทศระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเมื่อยื่นใบลาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเดินทางออกต่างประเทศได้ เพราะตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ในข้อ 14.บัญญัติว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะลาไปต่างประเทศ ไม่ว่ากรณีใด ต้องเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติตามที่เห็นสมควร
เมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยวางหลักเอาไว้ อำนาจในการลาเพื่อไปต่างประเทศของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าราชการจังหวัด และการยื่นเอกสารจะต้องขอล่วงหน้าก่อน 7 วัน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา จึงพบว่า ส.จ.ทั้ง 3 คนได้ส่งเอกสารตามระเบียบการเดินทางที่จะมีผลลาหยุดได้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เบื้องต้น เอกสารการลาไปต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ยังไม่อนุมัติ เพราะอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา เนื่องจากต้องการให้ ส.จ.ทั้ง 3 คนให้เหตุผลในการลาครั้งนี้อย่างครบถ้วน
นายสุนันท์กล่าวอีกว่า ในฐานะที่เป็น เลขานุการ อบจ.ได้แจ้งไปยัง ส.จ.ทั้ง 3 คนให้มาเพิ่มเติมในเหตุผลการลา แต่ก็ยังไม่ได้เข้ามาชี้แจงแต่อย่างใด “ดังนั้นเอกสารการลาไปต่างประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จึงยังไม่อนุมัติให้เดินทาง” นั่นหมายความว่า หากพบว่า ส.จ.ทั้ง 3 คนเดินทางไปต่างประเทศแล้วจะถือได้ว่าขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาไปต่างประเทศ
ส่วนกรณีที่ “ส.จ.เนย์” “ส.จ.เปียว” หากตกเป็นผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 มาตรา 11 ที่วางหลักเอาไว้เกี่ยวกับการสิ้นสุดลงของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (6) วางหลักไว้เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (7) วางหลักไว้ว่า หากสมาชิกมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือเท่าที่มีอยู่เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีมติพ้นจากตำแหน่งได้