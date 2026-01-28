ล็อตละเป็นล้าน! ตร.ภาค 5 สกัดจับยา 3 จว.ทั้งแพร่-เชียงราย-เชียงใหม่ ผู้ต้องหา 5 ยึดเบ็ดเสร็จเกือบ 3 ล้านเม็ด

เชียงใหม่ - แค่ 3 เดือนเศษตำรวจภาค 5 ยึดยาบ้าได้กว่า 144 ล้านเม็ด ไอซ์กว่า 3 ตัน ยึดทรัพย์แล้วกว่า 130 ล้าน..ล่าสุดสกัดจับยานรกได้ในท้องที่ 3 จังหวัดทั้งแพร่-เชียงราย-เชียงใหม่ รวม 3 ล็อต ยึดยาอีกเกือบ 3 ล้านเม็ด ผู้ต้องหาอีก 5 ราย
บ่ายวันนี้ (28 ม.ค. 69) พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการจับกุม และสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดรายสำคัญ จับกุมผู้ต้องหา-ยึดของกลาง ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.5, ภ.จว.แพร่, ภ.จว.เชียงราย และ ภ.จว.เชียงใหม่ จำนวน 3 คดี
โดยตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 1,220,000 เม็ด รถยนต์ 2 คัน ประกอบด้วย รถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน กน 467 แพร่ และรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน บบ 100 แพร่ บริเวณบ้านสวนไม่มีเลขที่ หมู่ 9 บ้านแดนชล ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่
ก่อนการจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนได้รับข้อมูลว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักไว้ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อรอส่งต่อให้ลูกค้าในพื้นที่ตอนกลาง จึงวางแผนติดตามความเคลื่อนไหว กระทั่ง 23 มกราคม 2569 เวลา 23.00 น. พบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า เลขทะเบียน กน 467 แพร่ ขับมาจอดบริเวณหน้าบ้านดังกล่าว จากนั้นได้มีชายรูปร่างอ้วนลงมาจากรถเปิดฝากระโปรงหลังแล้วยกกระสอบยาเสพติดลงมาไว้บริเวณหน้าบ้านดังกล่าวแล้วขับออกไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ติดตามไปและเรียกให้หยุดทำการควบคุมตัวไว้ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกส่วนหนึ่งซึ่งเฝ้าอยู่บริเวณหน้าบ้าน สังเกตเห็นชาย 2 คน ออกมาขนกระสอบเข้าไปเก็บไว้ภายในบ้าน จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจค้นผลการตรวจค้นพบ ยาบ้า จำนวน 1,200,000 เม็ด วางอยู่ภายในห้องหลังบ้าน จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ จว.แพร่ ดำเนินการตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และประชาชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบเบาะแสเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1599 หรือสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ขณะที่เมื่อบ่าย 26 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา ชุดสืบสวน สภ.แม่สาย จ.เชียงราย สามารถจับกุมยาบ้าจำนวนประมาณ 972,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราษฎ์ธานี ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2568
การติดตามจับกุมเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่สาย ได้รับแจ้งจากสายลับ ว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติด บริเวณบ้านผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยใช้รถยนต์เก๋งสีขาว หมายเลขทะเบียน กธ 5727 เชียงราย เพื่อใช้ในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด กระทั่งพบรถยนต์ คันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณลานจอดรถ โรงแรมแห่งหนึ่ง ต.เวียงพางคำ อ. แม่สาย จึงได้ซุ่มตรวจสอบ
กระทั่งวันที่ 26 มกราคม 2569 พบนายธวัตชัย อายุ 42 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ตามข้อมูลจาก ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ น.ส.สุวจี อายุ 26 ปี อยู่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจค้นในรถพบยาเสพติดยาบ้า จำนวนประมาณ 972,000 เม็ด น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 113.2 กิโลกรัม
วันเดียวกัน (26 ม.ค.) ตํารวจชุดสืบสวน กก.ปพ.บก.สส.ภ.5 ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการรับส่งมอบยาเสพติดบริเวณพื้นที่ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้รับคําสั่งจาก ผบก.สส.ภ.5 โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ.ทักษิณ จันทะวงศ์ รอง ผบก.สส.ภ.5 เป็นผู้ควบคุมและสั่งการสืบสวนหาข่าว และติดตามอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดในบริเวณบ่อขยะบ้านปางเปา จึงได้ไปยังจุดตามที่สายลับแจ้งไว้ เมื่อไปถึงบ่อขยะสังเกตเห็นแผ่นโฟมสีขาววางอยู่ริมถนนข้างขวา ซึ่งตรงกับข้อมูลที่สายลับได้แจ้งไว้ จึงได้ลงจากรถเพื่อไปทําการตรวจสอบจากการตรวจสอบพบถุงพลาสติกสีดำจำนวน 5 ถุง ตรวจสอบภายในพบยาบ้า 1,070,000 เม็ด จึงได้ตรวจยึดของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68-27 ม.ค. 69 หรือแค่ 3 เดือนเศษ ตำรวจภูธรภาค 5 ตรวจยึดยาเสพติด เป็นยาบ้าได้ 144 ล้านเม็ดเศษ ไอซ์ 3,275 กิโลกรัมเศษ เฮโรอีน 67 กิโลกรัมเศษ เคตามีน 447 กิโลกรัมเศษ ฝิ่น 5 กิโลกรัมเศษ ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ประมาณ 135 ล้านบาทเศษ