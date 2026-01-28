"ไอซ์" หาเสียงแพร่ ยกรัฐสวัสดิการช่วยคนทุกวัย ขอเลือกทั้งคนและพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาล

แพร่ -ไอซ์ รักชนก ถือโอกาสถูกฟ้องหมิ่นที่พะเยาเดินหน้าหาเสียงหลายจังหวัดภาคเหนือจนป่วย ล่าสุดฟื้นตัวลุยหาเสียงแพร่ ยกรัฐสวัสดิการช่วยเหลือคนทุกเพศวัย วอนเลือกพรรคประชาชนทั้งคนทั้งพรรคเพื่อให้เสียงในสภาพอตั้งรัฐบาล
วันนี้ (28 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก หรือไอซ์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้เดินทางไปหาเสียงในเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.แพร่ ซึ่งพรรคประชาชนส่ง น.ส.ขวัญรัตน์ พนมขวัญ ลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยมีกำหนดการไปที่ตลาดน้ำบ่อ ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น ในช่วงเช้า แต่เนื่องจาก น.ส.รักชนกมีอาการป่วยเพราะโหมหาเสียงหลายวันติดต่อกันทำให้เดินทางไปถึงช้า แต่ก็มีประชาชนให้การต้อนรับและทักทายอย่างอบอุ่น กระทั่งเมื่อไปถึงตลาด น.ส.รักชนก ได้ใช้โทรโข่งปราศรัยนโยบายของพรรคโดยเฉพาะสวัสดิการของประชาชนตั้งแต่เกิดและวัยผู้ใหญ่วัยทำงานจนถึงวัยชรา
น.ส.รักชนกกล่าวว่า กรณีมีคดีความถูกฟ้องร้องที่ จ.พะเยา นั้นถือว่ายังไม่จบเรื่องเพราะกรณีโจทก์ได้มีการยกฟ้องก็เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำทั้งที่สถานีตำรวจแล้วที่ศาล ปัจจุบันยังคงมีคดีอยู่ดังนั้นตนจึงถือโอกาสหาเสียงในพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ จ.พะเยา จ.น่าน และ จ.แพร่ ดังกล่าว ทั้งนี้ การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคะแนนบัญชีรายชื่อของพรรคถือว่าไม่น่าเกลียดจึงขอร้องชาว จ.แพร่ ที่อยากเห็นการศึกษาที่ดีกับลูกหลาน สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่านี้ไม่มีการเหลื่อมล้ำ เด็กที่ยากจนไม่ต้องหลุดออกจากระบบ มีกระบวนการยุติธรรมที่คนจนและคนรวยเท่าเทียมกัน ระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ทุกคนสามารถทำมาหากินอย่างสุจริตได้ไม่มีทุนเทามาคุกคามและไม่โดนทุนใหญ่ขูดรีด รวมทั้งหากอยากเห็นประเทศที่มีสวัสดิการก็ขอให้โอกาสพรรคประชาชนได้จัดตั้งรัฐบาล แต่หากเลือกเฉพาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะได้เพียง 100 ที่นั่งเท่านั้น จึงขอให้เลือก ส.ส.เขตให้ได้มากที่สุดด้วย
น.ส.รักชนกกล่าวอีกว่า กรณีรัฐสวัสดิการเราคงทำแบบประเทศในสแกนดิเนเวียไม่ได้ แต่เราสามารถทำให้คนที่อยู่ในวัยกลางคนไม่ต้องแบกรับภาระจนมากเกินไป คนไปทำงานต้องรับภาระส่งลูกส่งหลาน ต้องดูแลพ่อแม่วัยชรา ถ้าเราสามารถส่งเสริมให้เด็กได้มีสวัสดิการที่พอประมาณไม่ถึงกับดีเลิศ ทำให้ผู้สูงอายุมีสวัสดิการ ทำให้คนที่อยู่ตรงกลางได้หายใจหายคอดีขึ้นจะทำให้มีโอกาสทำมาหากินและทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้
รายงานข่าวแจ้งว่ามีกระแสเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในพื้นที่ จ.แพร่ ว่าอยู่ในระดับตั้งแต่ 500-1,000 บาท แลกกับการระดมคนให้ไปฟังการปราศรัยหาเสียงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทางพรรคประชาชนยืนยันว่าผู้ที่ไปรับฟังการปราศรัยและพบปะกับ น.ส.รักชนก และผู้สมัครของพรรคเป็นมวลชนธรรมชาติ