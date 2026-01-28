ระทึก! ยักษ์ชนยักษ์บนถนน 304 ฝั่งกบินทร์บุรีมุ่งหน้าโคราชทำไฟลุกท่วม โชคดีคนขับแค่บาดเจ็บ

ปราจีนบุรี- ระทึก! ยักษ์ชนยักษ์บนถนน 304 ฝั่งกบินทร์บุรีมุ่งหน้าโคราช ก่อนพุ่งตกร่องกลางถนนไฟลุกท่วม ตำรวจต้องเร่งปิดการจราจรหวั่นระเบิด เหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะนี้เปิดเส้นทางได้เพียงฝั่งเดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 8:30 น. วันนี้ (28 ม.ค.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท้ายกันบนถนน 304 ฝั่งกบินทร์บุรีมุ่งหน้านครราชสีมา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 208+500 ทล.304 ขาเข้า จนทำให้เกิดเพลิงไหม้ ส่งผลให้คนขับรถบรรทุกทั้ง 2 คันได้รับบาดเจ็บ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งปิดการจราจรทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าฉีดน้ำป้องกันการระเบิด ใช้เวลาประมาณ 30นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง 2รายพบว่ามีอาการแน่นหน้าอก อาสาสมัครกู้ภัยฯต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนาดี
จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบรถบรรทุกรถเปล่า ไม่ทราบเลขทะเบียน ได้พุ่งชนท้ายรถบรรทุกน้ำมันดีเชล(เปล่า) หมายเลขทะเบียน 70-7120 ขอนแก่น จนเป็นเหตุให้รถบรรทุกเกิดเพลิงไหม้ และคนขับรถได้รับบาดเจ็บทั้งคู่
นายพร เทวดา ผู้เห็นเหตุการณ์และกล้องหน้ารถสามารถจับภาพไว้ได้ บอกว่าได้เห็นรถคันที่เกิดเหตุเสียหลักไถลลงข้างทางในสภาพไฟลุกท่วมก่อนตกร่องกลางถนน โชคดีสามารถช่วยคนขับออกมาจากตัวรถได้ทัน
โดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดช่องการจราจรทั้ง 2 ฝั่งเพื่อป้องกันการระเบิดของรถที่ถูกไฟไหม้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งในช่วงสายวันเดียวกันสามารถเปิดช่องทางการจราจรถนน 304 ฝั่งนครราชสีมามุ่งหน้ากบินทร์บุรี เพื่อระบายรถที่ลงจากเขา
ส่วนถนน 304 ฝั่งนครราชสีมามุ่งหน้ากบินทร์บุรี ยังคงปิดไว้เพื่อรอการเคลื่อนย้ายเศษซากรถออกจากพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเย็นวันนี้อย่างแน่นอน