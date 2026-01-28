สมุทรสงครามจัดประกวด “พริกบางช้าง” ดันพืช GI สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจชุมชน

สมุทรสงคราม – สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เตรียมจัดการประกวด “พริกบางช้าง” พืชอัตลักษณ์ประจำถิ่นและพืช GI สำคัญของจังหวัด 5 ก.พ. นี้ มุ่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นหายาก ควบคู่การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตตามมาตรฐาน GI เพื่อยกระดับเกษตรกรและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ กำหนดจัดการประกวด “พริกบางช้าง” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ลานจอดรถสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่ออนุรักษ์พืชประจำถิ่นที่เริ่มหายากในปัจจุบัน พร้อมประชาสัมพันธ์ “พริกบางช้าง” ซึ่งเป็นหนึ่งในพืช GI สำคัญของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเพิ่มเติมว่า พริกบางช้างมีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งรูปร่าง รสชาติ และความผูกพันกับวิถีอาหารพื้นถิ่นของชาวสมุทรสงคราม การจัดประกวดครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ และการดูแลรักษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพเกษตรกรรายย่อย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
สำหรับคุณสมบัติผู้ส่งพริกบางช้างเข้าประกวด เปิดรับทั้งเกษตรกร ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งในนามองค์กร โดยแต่ละครัวเรือนหรือองค์กรสามารถส่งพริกบางช้างเข้าประกวดได้ 1 ต้น ในภาชนะ หลักเกณฑ์การตัดสินพิจารณาความถูกต้องตามสายพันธุ์ ผลต้องมีโคนใหญ่ ปลายเรียว ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวเข้ม ผลแก่สีแดงจัด ปราศจากโรคและแมลงทำลาย ขณะที่ลำต้นต้องสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่แห้งเหี่ยว มีความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร มีความสมดุลสวยงาม ติดผลไม่น้อยกว่า 40 ผล และต้องเป็นผลสีแดงอย่างน้อยร้อยละ 70 หรือไม่น้อยกว่า 28 ผล
ส่วนภาชนะปลูกไม่จำกัดประเภท แต่ต้องอยู่ในสภาพดี สะดวกต่อการขนย้าย มีขนาดตามที่กำหนด และใช้วัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือวัสดุหมัก โดยต้องมีการอนุบาลต้นพริกในกระถางมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมจัดทำเอกสารรายละเอียดการปลูกในกระดาษขนาด A4 ตามหัวข้อที่กำหนด โดยไม่ต้องระบุชื่อและที่อยู่ผู้ส่งผลงาน
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท อย่างไรก็ตาม พริกบางช้างที่ส่งเข้าประกวดทุกต้น คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน เนื่องจากจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการอาหารพื้นถิ่น พืชอัตลักษณ์ และพืช GI ของจังหวัด ภายในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ณ อุทยาน ร.2 อำเภออัมพวา ระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569
ผู้สนใจสมัครส่งผลงานเข้าประกวด สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-3471-1711 ในวันและเวลาราชการ