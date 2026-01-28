สอบเครียดเขยฝรั่งวัย 58 อ้างภรรยาถูกยิงดับเป็นอุบัติเหตุ หลังทะเลาะยื้อแย่งปืนกระสุนลั่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจโรงพักเมืองขอนแก่นสอบปากคำชายชาวอังกฤษ วัย 58 ปี หลังก่อเหตุปืนยิงภรรยาชาวมหาสารคามเสียชีวิต แล้วขับรถหลบหนีมาที่จังหวัดขอนแก่น เผยก่อนเกิดเหตุทะเลาะกับภรรยาและญาติและได้มีการยื้อแย่งอาวุธปืนจนกระสุนลั่น 2 นัด ยันเป็นอุบัติเหตุ
ความคืบหน้ากรณี Mr.Anthony James อายุ 58 ปี สัญชาติอังกฤษ ใช้อาวุธปืน ยิงภรรยาเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ก่อนจะขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุสีขาว 4 ประตู ทะเบียน กอ 7356 ชลบุรี หลบหนีมาในพื้นที่เมืองขอนแก่น ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังตามจับกุมได้ขณะเช็คอินเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น
หลังควบคุมตัว Mr.Anthony James ได้ ตำรวจได้นำตัวมาสอบปากคำ ที่งานสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยมีทนายความของผู้ต้องหาเข้าร่วมสอบปากคำด้วย ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง จึงสอบปากคำแล้วเสร็จ
โดย Mr.Anthony James ผู้ต้องหาเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุมีปัญหาทะเลาะกับภรรยา รวมทั้งญาติของภรรยา เมื่อช่วงสายของวันที่ 27 มกราคมวานนี้ ก็ได้ทะเลาะกับภรรยาอีก ตนได้หยิบปืนออกมา มีการยื้อแย่งปืนระหว่างตนและภรรยา และปืนได้ลั่นออกไป 2 นัดถูกภรรยาเสียชีวิต หลังจากนั้นได้ขับรถยนต์หลบหนีมาหาเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่น
ภายหลังสอบปากคำเสร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม ได้นำรถตู้มารับตัวผู้ต้องหา กลับไปสอบปากคำเพิ่มเติม และจะได้แจ้งข้อกล่าวหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ต้องหาบอกเพียงว่า เหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุ
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า การจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว เพราะตำรวจสามารถไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์ หรือโรงแรมชื่อดัง ทำให้ทราบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี จนนำมาสู่การจับกุมตัว โดยเวลาเพียง 3 ชั่วโมง หลังจากที่ได้เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองขอนแก่น
อีกทั้งยังเป็นการประสานการทำงาน ทั้งตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น ตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่น ตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 และชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค 4 ทำให้การเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาตามยุทธวิธี ไม่เกิดการได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแต่อย่างใด ซึ่งกล้องวงจรปิดมีประโยชน์ในการติดตามตัวคนร้ายในครั้งนี้.