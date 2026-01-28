วีรบุรุษชายแดน!พระราชทานยศ-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “สิบเอกอภิสิทธิ์ บุนนาค” เป็นพันตรี

กาฬสินธุ์-พลตรีสมภพ ภาระเวช ผบ.กกล.สุรนารี ประธานในพิธีพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิดชูวีรบุรุษผู้เสียสละ ให้แก่สิบเอก อภิสิทธิ์ บุนนาค เป็นพันตรี ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณฐานปฏิบัติการน้ำตกภูละออ ภูมะเขือ จ. ศรีสะเกษ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 27 ม.ค.69 พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี (ผบ.กกล.สุรนารี) ได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์จากสนาม ฮ. บก.พล.ร.6 ไปยัง สนาม ฮ.ชั่วคราว โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรร์ อ.กฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นประธานในพิธีพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเชิดชูวีรบุรุษผู้เสียสละ ให้แก่ สิบเอก อภิสิทธิ์ บุนนาค เป็น พันตรี ที่บ้านเลขที่173 ม.7 บ้านสมสะอาด ต.สมสะอาด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
โดยพ.ต.อภิสิทธิ์ บุนนาค ผู้ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์สู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณฐานปฏิบัติการน้ำตกภูละออ ภูมะเขือ จ. ศรีสะเกษ ในวิกฤตการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา ฝ่ายข้าศึกได้ทำการยิงอาวุธสนับสนุนวิถีโค้งโจมดีอย่างหนัก จนเป็นเหตุให้ ส.อ.อภิสิทธิ์ บุนนาค ถูกสะเก็ดระเวิดจาก 8M-21เข้าที่บริเวณลำตัวทำให้เสียชีวิต
ภายในงานพิธีผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอกุฉินารายณ์ ผู้นำชุมชน ครอบครัวของ พ.ต.อภิสิทธิ์ บุนนาค และประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติและร่วมสดุดีดวงวิญญาณของวีรบุรุษผู้กล้าที่ยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของชาติจนวาระสุดท้าย การได้รับพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้วายชนม์และวงศ์ตระกูล ที่แสดงถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารไทยผู้อุทิศตนเพื่อความสงบสุขของแผ่นดิน
ด้าน นางรวีวรรณ บุนนาค อายุ 44 ปี ภรรยา และ นางลออ ปากชำนิ อายุ 55 ปี แม่ของ พ.ต.อภิสิทธิ์ บุนนาค กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างมากสำหรับการพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพิเศษในครั้งนี้ และขอบคุณกองทัพที่คอยประสานงานดูแลไม่ทอดทิ้งกำลังพลและครอบครัว