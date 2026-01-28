ฮือฮา!ชาวบ้านเจอเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำกลางถนนสุโขทัย คาดเจ็บระหว่างหนีหนาว

สุโขทัย - ชาวบ้านฮือฮา พบเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ โผล่กลางถนนสุโขทัย คาดบาดเจ็บขณะอพยพย้ายถิ่นหนีหนาว
วันนี้(28 ม.ค. 69) ชาวบ้านได้พากันไปที่วัดวาลุการาม (วัดโตนด) อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อดู “เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ” สัตว์ป่าคุ้มครอง ที่มีสถานะทั้งอพยพและประจำถิ่นในประเทศไทย เป็นเหยี่ยวที่นักถ่ายภาพนกต้องการภาพในระยะใกล้เป็นอย่างมาก ด้วยลักษณะเด่นมีขนเหมือนหงอนตั้งสูง และลวดลายสวยงามที่ลำตัว
นายเสมอ อินนา ชาวบ้านคีรีมาศ บอกว่า เจอนกตัวนี้ได้รับบาดเจ็บอยู่บนถนนแถว ต.หนองกระดิ่ง อ.คีรีมาศ จึงจับขึ้นรถนำมาฝากไว้ที่วัดโตนด ให้พระและชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาอาการบาดเจ็บที่โคนปีก ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นมาก จึงเตรียมมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) นำไปดูแลต่อ
สำหรับนกเหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ เป็นนกล่าเหยื่อขนาดเล็ก พบได้ในป่าแถบเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาศัยอยู่ในป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า และสามารถพบได้ในสวนผลไม้ หรือสวนใกล้หมู่บ้านในช่วงฤดูหนาว ประชากรส่วนใหญ่เป็นนกอพยพ เช่น ในอินเดียจะอพยพหนีหนาวลงไปทางใต้ของประเทศ และศรีลังกา ในประเทศไทยพบเป็นทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ โดยนกอพยพมักจะบินผ่านเขาดินสอ จ.ชุมพร จำนวนมาก จนกลายเป็นแหล่งดูเหยี่ยวอพยพที่สำคัญระดับโลก