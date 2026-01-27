ชัยนาทแถลงจัด “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา” ชูซอฟต์พาวเวอร์อาหารพื้นถิ่น กระตุ้นท่องเที่ยว 4–8 ก.พ.นี้

ชัยนาท - จังหวัดชัยนาทแถลงข่าวจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท 2569” รวมของดี-ของอร่อยกว่า 140 ร้าน พร้อมกิจกรรมวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตศิลปินดัง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวระดับชุมชน
วันนี้ (27 ก.พ.) นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย พ.ต.อ.นรากร บุญครอบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท นางฉลอม สงล่า ประธานสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) และนางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2569” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง ที่บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยวควบคู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดรับกับแนวโน้มตลาดยุคใหม่ โดยกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารที่สามารถต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2569” ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4–8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15.00–22.00 น. ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ บูธจำหน่ายของดีของอร่อยจากจังหวัดชัยนาทกว่า 140 ร้าน กิจกรรม “รวมพลคนท่องเที่ยว เดินแบบผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง การสาธิตและการแข่งขันประกวดทำอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีสดแนวโฟล์คซอง และการแสดงจากศิลปินชื่อดัง ได้แก่ ภูมิมินท์, แบงค์ ปรีติ, นิว นภัสสร, เอ๊ะ จิรากร และ The Gentlemans
จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารอร่อย ลุ่มเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท” ระหว่างวันที่ 4–8 กุมภาพันธ์นี้ ณ เขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท