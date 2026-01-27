ผู้การนครปฐม นำทีมสืบสวน “ยุทธการพิทักษ์นครปฐม” สยบแก๊งอันธพาลเยาวชน รวบ 17 ราย ยึดระเบิด–มีด–รถ จยย.

นครปฐม - ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งวัยรุ่นก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอสามพราน หลังพบคลิปอวดอ้างความรุนแรงในโซเชียล รวบเยาวชน 2 แก๊ง รวม 17 ราย พร้อมของกลางวัตถุระเบิด อาวุธมีด และรถจักรยานยนต์ ก่อนส่งศาลเยาวชนและครอบครัวดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้( 27 ม.ค.) พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม พร้อมรองผู้บังคับการ และผู้กำกับการในสังกัด ร่วมแถลงผลการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาท ตามแผนปฏิบัติการ “ยุทธการพิทักษ์นครปฐม” ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 17 ราย เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 13–17 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ใช้ชื่อในโซเชียลว่า “ราชาย่านสามพราน” จำนวน 8 ราย และ “แก๊งนักเลงขาสั้น” จำนวน 9 ราย (สงวนนามสกุล) พร้อมตรวจยึดของกลาง วัตถุระเบิดแบบประกอบขึ้นเอง 1 ลูก อาวุธมีดและดาบยาวรวม 9 เล่ม ด้ามอาวุธปืนยิงปลา 1 ชิ้น และรถจักรยานยนต์ 2 คัน
พล.ต.ต.พิทักษ์ เปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok ใช้ชื่อบัญชี “ราชาย่านสามพราน” โพสต์คลิปวิดีโอแสดงพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธมีดและวัตถุระเบิด ไล่ทำร้ายกันบนถนนสาธารณะ บริเวณถนนนายอำเภอ หมู่ 8 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน สร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนในพื้นที่
หลังได้รับรายงาน จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวน ภ.จว.นครปฐม บูรณาการร่วมกับชุดสืบสวน สภ.สามพราน ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จนสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในคลิป และติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด
จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และอดีตนักเรียนที่พ้นสภาพการศึกษา มีความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม จนนำไปสู่การก่อเหตุรุนแรงดังกล่าว
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา แยกตามพฤติการณ์ความผิด อาทิ ร่วมกันกระทำให้เกิดระเบิดอันอาจเป็นอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งศาลเยาวชนและครอบครัว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาบางราย พบเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาวุธปืนและคดีทำร้ายร่างกายในพื้นที่มาก่อน โดยตำรวจจะเดินหน้าปราบปรามกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่