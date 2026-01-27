"พิธา" นำทีมลุยหาดบางแสนไม่หวั่นบ้านใหญ่-บ้านใหม่ อ้อนชาวชลบุรีขอกวาด ส.ส.ทั้ง10เขต

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พรรคประชาชน เปิดเวทีปราศรัยที่ชายหาดบางแสน " พิธา" นำทีมอ้อนชาวชลบุรีเลือกตั้งครั้งนี้ขอกวาด ส.ส.ทั้ง 10เขต หวังจัดตั้งรัฐบาล เผยไม่หวั่นบ้านใหญ่ บ้านใหม่ ขอขึ้นคอนโดฯท่ามกลางเหล่าด้อมรอรับเพียบ
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ ( 27 ม.ค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน พร้อมทีมงานได้เดินทางมายังบริเวณด้านข้างศาลเจ้าพ่อแสน หาดบางแสน จ.ชลบุรี เพื่อช่วยปราศรัยหาเสียงให้กับผู้สมัครของพรรคประชาชน โดยมีผู้ให้การสนับสนุนจำนวนมากพากันมารอรับฟังนโยบายต่าง
โดย นายพิธา ใช้เวลา 30นาทีในการอ้อนชาวชลบุรีให้เลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชน ทั้ง 10 เขต เพื่อจะได้มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้งเมื่อ2566 พรรคฯกวาดที่นั่ง ส.ส.ใน จ.ชลบุรี ได้ 7 เขตเท่านั้น
" การเลือกตั้งในครั้งนี้ ชาวชลบุรี มีความคึกคักมากกว่าครั้งก่อน จึงอยากจะขอที่นั่ง ส.ส. ให้ได้ยกทั้งจังหวัด ซึ่งการมาครั้งนี้ก็มองในภาพใหญ่และขอให้พี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ ส่วนการแบ่งกันระหว่างบ้านใหญ่ กับบ้านใหม่นั้น ของเราขอขึ้นคอนโดฯไปเลยดีกว่า"
นายพิธา ยังเผยถึงกรณีที่ นายสุชาติ ชมกลิ่น ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต 1 ว่าไม่มีความกังวลแต่อย่างไร แบะตนเองจะไม่เสียสมาธิในช่วงโค้งสุดท้าย ส่วนภาพติดลบที่เกิดขึ้นทางพรรคฯ จะทำตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เพียงแต่ขอให้ผู้ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกพรรคใดให้เลือกสีส้ม ก็พอ