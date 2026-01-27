สุดสลด!ช้างคลั่ง เหยียบลูกชายควาญดับคาที่ระหว่างออกรับจ้างลากไม้ออป.

ลำปาง – ช้างคลั่งรับจ้างลากไม้ ออป.เหยียบลูกชายควาญช้าง..ขณะพ่อขึ้นขี่บังคับออกทำงานตามปกติ แต่บังคับไม่ได้ช้างใช้งวงฟาดลูกก่อนเหยียบซ้ำร่างแหลกดับคาที่ แล้วหนีเตลิดเข้าป่า ก่อนควาญช่วยกันตามคุมกลับได้
วันนี้(26 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุช้างเหยียบคนเสียชีวิต 1 รายในเขตพื้นที่ป่าแม่มาย บ้านดงแม่อาง ม.5 ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง พ.ต.ต.นพรัตน์ วงค์สุตา พนักงานสอบสวนเวร สภ.บ้านเสด็จ จึงได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมกับประสานแพทย์เวร โรงพยาบาลลำปาง และเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำปางจุดบ้านเสด็จ เข้ามารับร่างของผู้เสียชีวิต
ที่เกิดเหตุ พบผู้เสียชีวิตคือนายคมกฤษณ์ อายุ 28 ปี ชาว ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สภาพร่างกายถูกช้างเหยียบจนกระดูกหัก นอนเสียชีวิตอย่างน่าสลด ซึ่งจากการชันสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต ก็พบว่าร่างกายถูกเหยียบจนกระดูกหักแหลกหลายแห่งทั่วร่าง หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านออกใบรับแจ้งการตายแล้วทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบร่างผู้เสียชีวิตให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
ขณะที่นายเฉลย บิดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตนพร้อมทั้งภรรยา คือนางวพิชา และบุตรชาย(ผู้เสียชีวิต) เป็นลูกจ้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ทำหน้าที่ดูแลและบังคับช้างทำงานชักลากไม้ของ ออป.
ก่อนเกิดเหตุในวันนี้ ตนกับลูกชายได้ไปนำช้างเพื่อทำงานตามปกติ ระหว่างที่นายเฉลย(พ่อ) กำลังขึ้นขี่ช้าง ส่วนลูกชายยังยืนอยู่ใกล้ๆ จู่ๆก็ควบคุมช้างไม่ได้ ช้างตัวดังกล่าวได้เอางวงฟาดลูกชายก่อนที่จะเหยียบซ้ำหลายครั้ง ซึ่งไม่แน่ใจว่าช้างตกมันหรือเกิดคลุ้มคลั่งอะไร ซึ่งผู้เป็นพ่อพยายามควบคุมแต่ก็คุมไม่ได้ สุดท้ายลูกชายเสียชีวิตอย่างน่าสลดใจ ก่อนที่ช้างจะวิ่งเตลิดเข้าป่าและต่อมาควาญก็ได้ติดตามพร้อมช่วยกันควบคุมไว้ได้แล้ว