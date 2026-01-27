“เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ปลุกพลังผู้นำ–เยาวชน รักชาติ”เชิญ “แม่ทัพกุ้ง” ปลุกแนวคิดผู้นำรักชาติ สู่ชุมชนยั่งยืน”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแนวคิดผู้นำและความรักชาติ ให้ประชาชน ผู้นำชุมชน และเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก “แม่ทัพกุ้ง” ถ่ายทอดประสบการณ์จากสนามจริง สู่การบริหารชุมชน พร้อมเผยปล่อยวางกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือการด้อยค่าทหาร มุ่งเน้นทำหน้าที่ตามหน้าที่อย่างดีที่สุดประชาชนสามารถเห็นได้
วันนี้( 27 ม.ค.) เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผู้นำหัวใจแกร่ง บทเรียนจากสนามจริงสู่การบริหารชุมชน ความรักชาติ สถาบัน และความมั่นคงของประเทศ” ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 5 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นายทหารราชองครักษ์พิเศษ และที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร สู่แนวคิดการเป็นผู้นำและการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด และแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชน รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งของกิจกรรม มีนักเรียนตั้งคำถามว่า “ทหารมีไว้ทำไม” ซึ่ง พลเอก บุญสิน ได้อธิบายว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประเทศจำเป็นต้องมีกองทัพเพื่อทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย รักษาความสงบเรียบร้อย และดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งหรือภาวะสงคราม ทหารมีบทบาทสำคัญในการปกป้องประเทศชาติและประชาชน
พลเอกบุญสิน เผยว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของ นายอาคม พันธุ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นแนวทางแก่ผู้นำชุมชนและเยาวชน พร้อมหวังว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงกำลังพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ว่าปัจจุบันยังคงมีขวัญกำลังใจที่ดี โดยกองทัพบกให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของกำลังพล รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์หรือการด้อยค่าทหารจากบางกลุ่มนั้น พลเอก บุญสิน ระบุว่า เลือกที่จะปล่อยวาง และมุ่งมั่นทำหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่อย่างดีที่สุด เนื่องจากประชาชนสามารถเห็นได้จากการปฏิบัติงานจริงว่าทหารยังคงทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคนไทยทั้งประเทศ