สทร.เปิดเวทีStakeholderทบทวนระบบนิเวศระบบราง ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาอย่างบูรณาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมมุมมอง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศด้านระบบรางของประเทศ อันจะนำไปสู่การทบทวนกลไกการพัฒนา และการกำหนดทิศทางการดำเนินงานด้านระบบรางในภาพรวม โดย ดร. เพียงออ เลาหะวิไลย ผู้อำนวยการ สทร. กล่าวเปิดงานพร้อมทั้ง นำเสนอแผนการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2569 ครอบคลุมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ
โดยการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับหลายมิติ ทั้งด้านนโยบาย การกำกับดูแล มาตรฐาน วิศวกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การพัฒนากำลังคน และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนประกอบกันเป็น ระบบนิเวศด้านระบบรางของประเทศ หากการดำเนินงานในแต่ละมิติขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ อาจส่งผลให้การพัฒนาระบบรางไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้
ทั้งนี้ สทร. ในฐานะหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนา และจัดทำมาตรฐานด้านระบบรางของประเทศ จึงมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ และ กลไกเชื่อมโยงหน่วยงานในระบบนิเวศด้านระบบราง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเสนอภาพผลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศด้านระบบราง ทบทวนบทบาท หน้าที่ และความเชื่อมโยงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงระบุช่องว่าง ข้อจำกัด และประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างเป็นระบบและมีทิศทางร่วมกัน
ขณะที่ภายในงานมีการนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานของ สทร. ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งทิศทางและแผนการดำเนินงานที่สำคัญในระยะถัดไป ควบคู่กับการแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นด้านมาตรฐานระบบราง การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคน ซึ่งถือเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนระบบรางของประเทศให้มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง เพื่อสะท้อนความคาดหวังต่อบทบาทของ สทร. และแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และการพัฒนากลไกความร่วมมือในระบบนิเวศด้านระบบรางที่มีความเหมาะสมและยั่งยืน
สำหรับเวทีนี้ที่ได้รับเกียรติจาก นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เข้าร่วมงานดังกล่าว โดย รศ.ดร. โชติชัย เจริญงาม ประธานกรรมการ สทร. กล่าวสรุปและขอบคุณผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาฯ จะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของ สทร. รวมถึงการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันในระบบนิเวศด้านระบบรางของประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบรางไทยให้มีความบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในระยะยาว