กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ยันอาคารใหม่มูลค่า 273 ล้านดอลลาร์ไม่มีฐานลับ-ไร้ปฏิบัติการทางทหาร

เชียงใหม่ – กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ปัดข่าวลือแอบแฝงใช้อาคารสำนักงานแห่งใหม่เป็นฐานปฏิบัติการลับทางการทหาร ยืนยันทำหน้าที่ให้บริการดูแลพลเมืองอเมริกันกว่า 2.1 หมื่นคนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ แจงทุ่มเงินกว่า 273 ล้านดอลลาร์ก่อสร้างอาคารที่ใหญ่โตและทันสมัย เพื่อการทำงานที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทดแทนที่ตั้งเดิมที่เป็นอาคารเหมาะสำหรับพักอาศัยมากกว่าและใช้มานานกว่า 75 ปี ขณะเดียวกันปฏิเสธว่าสหรัฐฯ ไม่ได้สนับสนุนนักการเมืองคนใดหรือพรรคการเมืองใดของไทยเป็นพิเศษในการเลือกตั้ง ชี้คนไทยมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงอย่างอิสระเป็นของตัวเอง
นางคีเลีย คัมมินส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในโอกาสพิธีเปิดอย่างเป็นทางการอาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ แห่งใหม่ มูลค่าก่อสร้าง 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บนพื้นที่ 16.5 ไร่ ที่ตั้งอยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายไมเคิล เจ. รีกาส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ฝ่ายบริหารธุรการและทรัพยากร และนายฌอน เค. โอนิลล์เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมกันเป็นประธาน พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานราชการสำคัญของไทย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 ม.ค.69
ทั้งนี้นางคีเลีย คัมมินส์ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ระบุว่า อาคารนี้เป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้าง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออย่างแนบแน่นของไทยและสหรัฐฯ ด้วย โดยหัวใจสำคัญของอาคารแห่งนี้คือการให้บริการและดูแลพลเมืองอเมริกันกว่า 21,000 คน ที่อยู่ในภาคเหนือของไทย รวมทั้งให้บริการแก่คนไทย ตลอดจนเป็นหนทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯกับภาคเหนือของไทยด้วย ซึ่งอาคารแห่งใหม่นี้ได้รับการออกแบบอย่างตั้งใจด้วยการผสมผสานนวัตกรรมแบบอเมริกันกับสถาปัตยกรรมล้านนา พร้อมก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นการทูตที่หยั่งรากลึกในชุมชน มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนและออกแบบสำหรับอนาคต
สำหรับประเด็นข้อสงสัยว่าอาคารสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งใหม่ จะมีการใช้เป็นฐานปฏิบัติการลับทางการทหารด้วยนั้น นางคีเลีย คัมมินส์ ชี้แจงยืนยันว่า สหรัฐฯ ไม่มีฐานปฏิบัติการทางการทหารใดๆ ในประเทศไทย และสหรัฐฯ มีสถานกงสุลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 เพื่อทำหน้าที่เหมือนกับที่สถานกงสุลของไทย ทั้ง 3 แห่งที่อยู่ในสหรัฐ โดยเป้าหมายของสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่นั้นคือการให้บริการและดูแลพลเมืองอเมริกัน ตลอดจนสร้างความร่วมมือและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันของไทยและสหรัฐฯ ให้เกิดความมั่งคั่งและยั่งยืน
ขณะเดียวกัน นางคีเลีย คัมมินส์ ระบุว่า การที่อาคารสถานกงสุลแห่งใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งใหม่ มีขนาดใหญ่ พื้นที่กว้างขวาง และใช้เงินลงทุนจำนวนมากนั้น มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อให้การทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความสะดวกสบายกับผู้ที่มาใช้บริการ เพราะแม้ว่าอาคารสถานกงสุลแห่งใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งเดิม จะเป็นสถานที่ที่มีความงดงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แต่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นบ้านพักอาศัยมากกว่า จึงจำเป็นต้องย้ายไปยังสถานที่ที่มีความเหมาะสมกว่าในการจัดกิจกรรมและดำเนินการต่างๆ โดยที่ตั้งเดิมนั้นเป็นของรัฐบาลไทยที่ให้สหรัฐฯ เช่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 และเวลานี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบพื้นที่คืน
ส่วนที่มีการตั้งข้อสงสัยว่าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ แห่งใหม่ มีพนักงานประจำอยู่กว่า 1,000 คน และอาจมีเจ้าหน้าที่สืบราชการลับแฝงตัวอยู่ด้วยนั้น กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ชี้แจงว่า สถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ มีพนักงานประจำประมาณ 100 คน ประกอบด้วยชาวอเมริกันและคนไทย เพื่อทำหน้าที่ให้บริการพลเมืองอเมริกาและคนไทยที่เข้ามาติดต่องาน ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งที่ทำงานในโครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ เช่น การปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือการค้าการลงทุน เป็นต้น ดังนั้นจึงยืนยันไม่มีการฐานลับหรือปฏิบัติการลับแต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ที่มีการจ้างงานกว่า 1,000คน นั้น เป็นการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นกว่า 1,400 คน ในช่วงของการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นพนักงานประจำและสิ้นสุดการจ้างงานไปแล้ว อย่างไรก็ตามทั้งหมดนั้นได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและทักษะในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับแรงงานสำหรับการทำงานในอนาคต
นอกจากนี้กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ กล่าวถึงการที่มีกระแสข่าวว่าสหรัฐฯ อาจให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ ในประเทศไทยเป็นพิเศษในการเลือกตั้ง โดยยืนยันด้วยว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ให้การสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งคนไทยทุกคนต่างมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้งด้วยตัวเอง ทั้งนี้สหรัฐฯ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันและด้วยความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง