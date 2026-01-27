ปิดฉากล่า! รวบผัวฝรั่งยิงเมียหนีข้ามจังหวัด ถูกตำรวจปิดล้อมจนยอมมอบตัวกลางเมืองขอนแก่น

มหาสารคาม - คุมตัวแล้ว ผัวฝรั่งยิงเมียชาวไทยดับกลางโฮมสเตย์ จ.มหาสารคาม ก่อนหนีการจับกุมข้ามจังหวัดมาที่ขอนแก่น ถูกตำรวจประสานกำลังปิดล้อม พร้อมเจรจาโดยสันติ ใช้เวลาไม่นานผู้ก่อเหตุจึงยินยอมมอบตัวโดยดี
วันนี้ (27 ม.ค.) เวลาประมาณ 11.00 น. พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรดอนหว่าน จังหวัดมหาสารคาม ได้รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต บริเวณลานหน้าโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือ นางสาวพัทรี อุระพนม อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ MR. ANTHONY JAMES สัญชาติอังกฤษ ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิต ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ทะเลาะวิวาทกัน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่พร้อมอาวุธปืน
ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนี และอาจมีอาวุธปืนติดตัว โดยผู้ก่อเหตุได้ขับรถยนต์อีซูซุ สีขาว แบบสี่ประตู ทะเบียนจังหวัดชลบุรี หลบหนีออกจากจังหวัดมหาสารคาม
ต่อมาชุดสืบสวนตรวจสอบเส้นทางจากกล้องวงจรปิด พบว่าผู้ก่อเหตุได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดทิ้งไว้บริเวณศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ก่อนอำพรางการหลบหนี กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 14.20 น. เจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากกล้องวงจรปิด มีรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน 4839 มารับผู้ก่อเหตุบริเวณด้านข้างโรงแรมแอ็ดลิป จังหวัดขอนแก่น ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่เขตตัวเมืองขอนแก่น
จากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่นทราบว่าผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งภายในเขตตัวเมือง จึงได้ประสานกำลังตำรวจในพื้นที่วางแผนปิดล้อมอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชน
ภายหลังการเจรจาโดยสันติ เจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานผู้ก่อเหตุได้ยินยอมมอบตัวโดยดี ทำให้สามารถควบคุมตัวได้โดยละม่อม ไม่มีการต่อสู้หรือเหตุรุนแรงเพิ่มเติม ถือเป็นการปิดเกมล่าผู้ต้องหารายสำคัญได้สำเร็จ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป