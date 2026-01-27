แฉวัยรุ่นสร้างตัว ส.จ.กาฬสินธุ์พากันลาเที่ยวลาวยาว 20 วัน “ส.จ.เนย์-ส.จ.เปียว” แค่สร้างพระขายรวยอู้ฟู่ภายใน 10 ปี

กาฬสินธุ์ - แฉ ส.จ.กาฬสินธุ์ไม่ต่ำกว่า 3 คนร่อนหนังสือลาพักร้อนต่างประเทศ 20 วัน เผยประวัติ "ส.จ.เนย์" ก่อนตกเป็นผู้ต้องหาเว็บพนันออนไลน์อยู่ในกลุ่มนักพนันชนไก่ ขณะที่ “ส.จ.เปียว” เป็นนักสร้างพระ ทั้งคู่รวยอู้ฟู่ภายใน 10 ปี แฉเป็นคนสนิทนักการเมืองดังในพื้นที่ ด้านแหล่งข่าวระบุไทม์ไลน์ออกจากเมืองไทยผ่านด่าน จ.หนองคายตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 69
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 ม.ค.) ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย และ อ.ยางตลาด รวมไปถึงในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ ตามตลาด ร้านค้า ถึงกรณี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.กระทรวงยุติธรรม ออกมาเปิดเผยว่าจะดำเนินคดีต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 10 รายที่มีความเชื่อมโยกับขบวนการสแกมเมอร์ และเว็บพนันออนไลน์
โดยเฉพาะการที่ออกมาอ้างว่าได้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว 2 ราย เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ทราบชื่อคือ นายปฐนัญ จันดอน หรือ ส.จ.เนย์ และภรรยา และมี ส.จ.อีกคนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่หลบหนีไปแล้ว แต่ ส.จ.ที่หลบหนียังไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ ทำให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นต่างๆ นานา บ้างก็เชื่อว่ามีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์จริง บ้างก็ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้าย เนื่องจากมีการโยงไปถึงผู้สมัคร ส.ส.พรรคใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
ทีมข่าวได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ “ส.จ.เนย์” หรือ นายปฐนัญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอฆ้องชัย โดยแหล่งข่าวแจ้งว่าในช่วงประมาณวันที่ 13-20 มกราคม 2569 มี ส.จ. 3 คน ได้ทำหนังสือขอไปเที่ยวต่างประเทศ เป็นเวลา 20 วัน โดยหนึ่งในนั้น มี “ส.จ.เนย์” อยู่ด้วย ส่วนอีก 2 คน คือ “ส.จ.นุ” นายเจริญ จันดอน ส.จ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 (พ่อ “ส.จ.เนย์”) และ “ส.จ.เปียว” นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน ส.จ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4
แต่จากกรณีที่มีข่าวว่าเป็นกลุ่ม ส.จ.ที่ไปเกี่ยวพันพนันออนไลน์ หรือกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัว ทำให้เจ้าหน้าที่ อบจ.รู้สึกตกใจ แต่เลือกที่จะไม่ให้ความเห็นแก่ผู้สื่อข่าว
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบประวัติ “ส.จ.เนย์” นายปฐนัญ จันดอน เป็น ส.จ.เขต อ.ฆ้องชัย (มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์) ถือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ อายุประมาณ 24-27 ปี ชนะการเลือกตั้ง ส.อบจ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ชนะ นายศราวุฒิ นาชัยพูล ด้วยคะแนน 8,410 คะแนน
“ส.จ.เนย์” เป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ชาวบ้านในพื้นที่มักเรียกว่า “วัยรุ่นสร้างตัว” เพราะมีฐานะทางการเงินที่ร่ำรวยรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 2568 ก่อนที่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น “ส.จ.เนย์” ก็มีฐานะทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีบ้านหลังใหญ่โต รถหรู ชื่นชอบการพนันชนไก่ เลี้ยงไก่ชนขาย เป็นลูกชายของ “เสี่ยนุ” นายเจริญ จันดอน ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 2 อ.เมืองกาฬสินธุ์ เจ้าของฟาร์มไก่ชนชื่อดังของจังหวัด ในอดีตเคยพนันชนไก่ในราคาแข่งขันที่สูงกว่า 40 ล้านบาท จึงมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายระดับ
แหล่งข่าวให้ข้อมูลอีกว่า การเติบโตอย่างรวดเร็วของ ส.จ.หนุ่มรายนี้เพราะได้ไปรู้จักกับนักการเมืองคนหนึ่งในช่วงปี 2560 และมีการไปมาหาสู่กัน ขณะนั้นธุรกิจไก่ชนเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ “เนย์” เป็นที่รู้จักในวงการอย่างกว้างขวาง จากที่เคยเป็นคนเลี้ยงไก่ชน มาเป็นนักพนันชนไก่ สร้างบ้านหลังใหญ่บนเนื้อที่เกือบ 50 ไร่หลังจากนักการเมืองคนดังกล่าวได้เข้ามาเป็น ส.ส.ในปี 2566
ต่อมาในปี 2568 ได้ผลักดันให้ “เนย์” ไปลงสมัครเป็น ส.จ.เขต อ.ฆ้องชัย และชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลาย และมามีกระแสข่าวว่าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจการพนันออนไลน์
ส่วนประวัติ “ส.จ.เปียว” นายปฐมพงศ์ ภูเต้าเงิน ส.จ.เขตอำเภอยางตลาด เขต 4 ที่ถูกกล่าวหาเช่นกันว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัว 888 ก่อนที่จะมาเป็น ส.จ.เขต อ.ยางตลาด เขต 4 ในช่วงปี 2558 เป็นต้นมา “ส.จ.เปียว” มีอาชีพสร้างพระให้เกจิดังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ ในนาม “เสี่ยเปียว”
ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว จากเด็กธรรมดาที่เดินตามเกจิดัง ได้สร้างพระมีรายได้ยกฐานะตัวเองได้… จนไปเข้าตา นักการเมืองคนดังในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้ในปี 2568 ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองดังผลักดันให้ลงสมัคร ส.จ.ในเขต อ.ยางตลาด เขต 4 และชนะการเลือกตั้งมาด้วยคะแนน 9,986 คะแนน ที่ปัจจุบันมีร้านก๋วยเตี๋ยวในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ด้วย
ขณะที่กระแสข่าวการออกมาเปิดโปงเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ ตามรายงานข่าวจากสื่อหลายสำนักระบุว่า มีส่วนเกี่ยวพันกับ ส.จ.ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมโยงนักการเมืองดัง จึงปรากฏมีเพจดังหลายสำนักได้นำภาพ-ข่าว โพสต์เฟซบุ๊กอย่างแพร่หลาย มีการนำภาพปิดหน้าอำพราง ทั้งที่มีรายละเอียดและไม่มีรายละเอียด บางเพจมีการนำภาพผู้สมัครพรรคการเมืองดังสวมเสื้อพรรคการเมืองใหญ่ออนไลน์ให้ประชาชนในโลกโซเชียลได้เห็น
อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ ส.จ.ชื่อดังข้างต้นในพื้นที่ อ.ยางตลาดต่างพากันตกใจ และบางส่วนมองว่าเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตทางการเมืองกันหรือไม่ เพราะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายการหาเสียงหวังผลต่อคะแนนในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 ก.พ.นี้หรือไม่