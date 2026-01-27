เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้

อ่างทอง – พบป้ายหาเสียงพรรคประชาชนถูกเผาและถูกถอดทิ้งในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับความเสียหาย 2 จุด ด้านผู้สมัคร สส.เขต 1 ระบุยังไม่แจ้งความ ขอสู้กันในระบบ เคารพกติกาประชาธิปไตย
วันนี้( 27 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนถูกทำลายในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยจุดแรกอยู่บริเวณริมถนน หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล พบป้ายหาเสียงถูกเผาเสียหายจำนวน 1 ป้าย
นอกจากนี้ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ ยังพบป้ายหาเสียงพรรคประชาชนอีก 1 ป้าย ถูกถอดออกจากเสาและนำไปทิ้งไว้บริเวณคันนา
จากการตรวจสอบ ป้ายที่ได้รับความเสียหายเป็นป้ายหาเสียงของ นายแพทย์ธโนดม โสขุมา หรือ “หมอกาย” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พรรคประชาชน หมายเลข 2 ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายทำลายทรัพย์สิน และอาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง
นายแพทย์ธโนดม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนถูกทำลายและถูกถอดไปวางทิ้งตามข้างทางในหลายพื้นที่ โดยขอฝากถึงผู้ที่กระทำว่า สังคมสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตย
เบื้องต้นยังไม่ได้เข้าแจ้งความ เนื่องจากต้องการลดความขัดแย้ง โดยป้ายที่ได้รับความเสียหายจะนำไปซ่อมแซมแก้ไข พร้อมขอให้ทุกฝ่ายต่อสู้กันภายใต้กติกาและระบบที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ป้ายหาเสียงของพรรคเป็นงบประมาณที่มาจากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอความร่วมมือไม่ให้มีการทำลายทรัพย์สินทางการเมือง พร้อมย้ำว่า “อาจเผาป้ายของพรรคได้ แต่ไม่สามารถเผาความคิดและอุดมการณ์ในใจของประชาชนได้”
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีเสียงเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเคารพสิทธิของผู้สมัครทุกพรรคการเมือง