xs
xsm
sm
md
lg

เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อ่างทอง – พบป้ายหาเสียงพรรคประชาชนถูกเผาและถูกถอดทิ้งในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับความเสียหาย 2 จุด ด้านผู้สมัคร สส.เขต 1 ระบุยังไม่แจ้งความ ขอสู้กันในระบบ เคารพกติกาประชาธิปไตย

วันนี้( 27 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนถูกทำลายในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยจุดแรกอยู่บริเวณริมถนน หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล พบป้ายหาเสียงถูกเผาเสียหายจำนวน 1 ป้าย

นอกจากนี้ ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ ยังพบป้ายหาเสียงพรรคประชาชนอีก 1 ป้าย ถูกถอดออกจากเสาและนำไปทิ้งไว้บริเวณคันนา

จากการตรวจสอบ ป้ายที่ได้รับความเสียหายเป็นป้ายหาเสียงของ นายแพทย์ธโนดม โสขุมา หรือ “หมอกาย” ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 พรรคประชาชน หมายเลข 2 ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายทำลายทรัพย์สิน และอาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้ง

นายแพทย์ธโนดม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนถูกทำลายและถูกถอดไปวางทิ้งตามข้างทางในหลายพื้นที่ โดยขอฝากถึงผู้ที่กระทำว่า สังคมสามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระบอบประชาธิปไตย

เบื้องต้นยังไม่ได้เข้าแจ้งความ เนื่องจากต้องการลดความขัดแย้ง โดยป้ายที่ได้รับความเสียหายจะนำไปซ่อมแซมแก้ไข พร้อมขอให้ทุกฝ่ายต่อสู้กันภายใต้กติกาและระบบที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ ป้ายหาเสียงของพรรคเป็นงบประมาณที่มาจากเงินบริจาคของพี่น้องประชาชน จึงอยากขอความร่วมมือไม่ให้มีการทำลายทรัพย์สินทางการเมือง พร้อมย้ำว่า “อาจเผาป้ายของพรรคได้ แต่ไม่สามารถเผาความคิดและอุดมการณ์ในใจของประชาชนได้”

เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีเสียงเรียกร้องให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเคารพสิทธิของผู้สมัครทุกพรรคการเมือง









เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้
เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้
เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้
เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้
เผาป้ายหาเสียงพรรคประชาชน วิเศษชัยชาญ “หมอกาย” ฝากถึงผู้ก่อเหตุ เห็นต่างได้ แต่อยู่ร่วมกันได้
กำลังโหลดความคิดเห็น