ฮือฮา! เขยฝรั่งใจป้ำ ทุ่มนับล้านฉลองวันเกิด/เปิดร้านใหม่ แจกเงิน ทองคำ จ้างหมอลำ

กาฬสินธุ์ - “เขยกาฬสินธุ์” ชาวเยอรมัน ใจป้ำแจกกระจายฉลองเปิดร้านขายสินค้า และฉลองวันเกิดจัดใหญ่ แจกเงินให้ชาวบ้านตั้งแถวรับคนละ 1,000 บาท พร้อมมอบทุนสถานศึกษา จับคูปองมอบสร้อยคอทองคำ มอเตอร์ไซค์ และรางวัลมากมาย แถมจ้างหมอลำดัง 2 คณะ ประชันสมโภชทั้งกลางวัน กลางคืน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 7 บ้านคำมะโฮ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ นางมณีรัตน์ ไชยสีหา อายุ 59 ปี พร้อมด้วย ดร.ไรเนอร์ คุ๊ปปี้ อายุ 77 ปี สามีชาวเยอรมัน และครอบครัว ได้จัดงานฉลองเปิดร้านมณีเซ็นเตอร์ และจัดงานวันคล้ายวันเกิด โดยแจกเงิน-สร้อยคอทองคำ และรางวัลใหญ่ ให้ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงที่มาร่วมงานได้รับถ้วนหน้า นับเป็นรูปแบบการจัดงานที่สร้างความฮือฮา และแปลกใหม่ที่เกิดขึ้น
นางมณีรัตน์ ไชยสีหา อายุ 59 ปี เจ้าภาพจัดงาน กล่าวว่า ดร.ไรเนอร์ คุ๊ปปี้ สามีตน เป็นนักธุรกิจชาวเยอรมัน ขณะที่ตนมีกิจการผลิตน้ำดื่มจำหน่าย ปีนี้ตั้งเป้าหมายขยายกิจการเปิดร้านขายสินค้าครบวงจรในหมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ มาจับจ่ายซื้อหา โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าไปหาซื้อตามร้านในตัวอำเภอหรือจังหวัด จึงเปิดร้านมณีเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ง่าย จำหน่ายในราคายุติธรรม ซึ่งการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย เหลือเพียงนำสินค้ามาจำหน่าย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดร้านใหม่ ที่อยู่ในห้วงต้อนรับปีใหม่ รวมทั้งครบรอบคล้ายวันเกิด 77 ปีของ ดร.ไรเนอร์ คุ๊ปปี้ สามี จึงจัดงานเปิดตัวร้านมณีเซ็นเตอร์ขึ้นวันนี้ ถือเป็นการฉลองเอาโชคเอาชัย โดยประกอบทั้งพิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ เจิมหน้าร้าน และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้รับความเมตตาจากพระครูวรธรรมธัช เจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายยุทธนา คงสมมาตย์ นายอำเภอห้วยเม็ก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง
“กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วยพิธีบูชาและรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยขบวนนางรำกว่า 100 ชีวิต การจัดริ้วขบวนแห่ไปตามถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อบอกกล่าวและขอพรรุกขเทวดา เจ้าที่เจ้าทาง ให้ช่วยปกปักรักษาและอำนวยอวยพรให้กิจการรุ่งเรือง ค้าขายร่ำรวย นอกจากนี้ยังมีเลี้ยงโต๊ะจีน มอบเงินรางวัลให้นางรำและวงโยธวาทิตคนละ 1,000 บาท มอบทุนสนับสนุนสถานศึกษา 100,000 บาท ส่วนที่สร้างสีสันสนุกสนานภายในงานคือ การจับคูปองลุ้นรางวัลมากมาย ทั้งสร้อยคอทองคำ รถจักรยานยนต์ จักรยาน และผ้าห่ม ซึ่งเป็นการแจกจริง มอบให้จริง และเต็มอิ่มด้วยการรับชมหมอลำชื่อดัง ที่จ้างมาสมโภชและชมฟรี 2 คณะ” นางมณีรัตน์กล่าว
ศิลปินนักร้องหมอลำคณะแรกทำการแสดงภาคกลางวัน ส่วนอีกคณะให้ทำการแสดงในภาคกลางคืน ทั้งนี้ เพื่อคืนกำไรให้กับลูกค้า และมอบความสุขอย่างเต็มอิ่มและจุใจ ให้กับทุกคนที่มาร่วมงานนี้ โดยใช้ทุนการจัดงานประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสุดคุ้ม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขสันต์บันเทิง ผลตอบรับประทับใจและฮือฮา ทั้งภายในชุมชนและโลกโซเชียล โดยไลฟ์สดตลอดวัน เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้มีความสุขและรู้สึกสนุกสนานด้วยกัน