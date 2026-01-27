กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์

สระแก้ว - กองกำลังบูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรม พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สละชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ดำเนินการปรับปรุงและสร้างฐานปฏิบัติการในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อการวางกำลังและดูแลพื้นที่อย่างครอบคลุมหลังเกิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และยังได้ร่วมกับภาคประชาชนตั้งชื่อฐานปฏิบัติการแห่งนี้ว่า “นันทะวงศ์” เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในสมรภูมิบ้านหนองจาน เมื่อ 28 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา
สำหรับ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เป็นหนึ่งในกำลังพลของ ฉก.12 ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจรักษาและทวงคืนอธิปไตยชายแดน จ.สระแก้ว และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าเสริมความมั่นคงของที่มั่นภายหลังจากที่สามารถเข้ายึดที่หมายบ้านหนองจาน ได้บางส่วน แต่ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ฐานที่มั่นอย่างหนัก
จนส่งผลให้ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เสียชีวิตจากถูกสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของข้าศึก ณ บริเวณฐานปฏิบัติการ แห่งนี้
ฐานปฏิบัติการนันทะวงศ์ จึงถือเป็นการเชิดชูเกียรติ ในความกล้าหาญและเสียสละของพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ตลอดจนยังเป็นการให้เกียรติ กับครอบครัวนันทะวงศ์ โซึ่งคุณงามความดีของ พลทหารธนพันธ์ฯ จะจารึกไว้ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวบ้านบ้านหนองจาน ตลอดไป