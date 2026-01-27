xs
xsm
sm
md
lg

กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระแก้ว - กองกำลังบูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรม พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สละชีพในสมรภูมิบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

กองกำลังบูรพา โดยหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 ได้ดำเนินการปรับปรุงและสร้างฐานปฏิบัติการในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อการวางกำลังและดูแลพื้นที่อย่างครอบคลุมหลังเกิดสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และยังได้ร่วมกับภาคประชาชนตั้งชื่อฐานปฏิบัติการแห่งนี้ว่า “นันทะวงศ์” เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ในสมรภูมิบ้านหนองจาน เมื่อ 28 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา



สำหรับ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เป็นหนึ่งในกำลังพลของ ฉก.12 ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจรักษาและทวงคืนอธิปไตยชายแดน จ.สระแก้ว และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เข้าเสริมความมั่นคงของที่มั่นภายหลังจากที่สามารถเข้ายึดที่หมายบ้านหนองจาน ได้บางส่วน แต่ฝ่ายตรงข้ามได้ระดมยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เข้ามาในพื้นที่ฐานที่มั่นอย่างหนัก

 จนส่งผลให้ พลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ เสียชีวิตจากถูกสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของข้าศึก ณ บริเวณฐานปฏิบัติการ แห่งนี้

 ฐานปฏิบัติการนันทะวงศ์ จึงถือเป็นการเชิดชูเกียรติ ในความกล้าหาญและเสียสละของพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์ ตลอดจนยังเป็นการให้เกียรติ กับครอบครัวนันทะวงศ์ โซึ่งคุณงามความดีของ พลทหารธนพันธ์ฯ จะจารึกไว้ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนคนไทยและชาวบ้านบ้านหนองจาน ตลอดไป










กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์
กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์
กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์
กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์
กกล.บูรพา ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการ “นันทะวงศ์” เชิดชูวีรกรรมพลทหาร ธนพัฒน์ นันทะวงศ์
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น