เร่งล่าผัวฝรั่งยิงเมียดับคาโฮมสเตย์แล้วหลบหนีพร้อมปืน เตือนประชาชนระวัง

มหาสารคาม - ตำรวจ สภ.ดอนหว่านเร่งล่าหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษหลังใช้อาวุธปืนยิงเมียชาวไทยเสียชีวิตคาโฮมสเตย์ดังแล้วขับรถยนต์กระบะหลบหนี ตำรวจแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตราย ผู้ต้องหาพกอาวุธปืนติดตัว
วันนี้ (27 ม.ค.) เวลาประมาณ 11.00 น. พนักงานสอบสวน สภ.ดอนหว่าน จ.มหาสารคาม ได้รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต บริเวณลานหน้าโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ไม่ทราบเลขที่ บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตคือ นางสาวพัทรี อุระพนม อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 230 หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืน เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ MR. ANTHONY JAMES อายุประมาณ 70 ปี สัญชาติอังกฤษ ซึ่งเป็นสามีของผู้เสียชีวิต โดยก่อนเกิดเหตุมีการทะเลาะวิวาทภายในครอบครัว ก่อนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยา แล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ไปโดยรถยนต์อีซูซุ สีขาว แบบสี่ประตู ทะเบียนจังหวัดชลบุรี พร้อมอาวุธปืน ไม่ทราบเส้นทางหลบหนี
ต่อมาสถานีตำรวจภูธรพยัคฆภูมิพิสัย และเพจแจ้งเตือนในพื้นที่ได้เผยแพร่ประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนี และอาจมีอาวุธปืนติดตัว โดยหากผู้ใดพบเห็นบุคคลหรือรถยนต์ต้องสงสัยดังกล่าวขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือแจ้งยัง สภ.พยัคฆภูมิพิสัยได้ทันที
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ พ.ต.ท.กตตน์ ภูดวงจิตร สารวัตรใหญ่ สภ.ดอนหว่าน และ ร.ต.อ.มาโนช มโนนที พนักงานสอบสวนเวร เจ้าของคดี
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับผู้ต้องสงสัยด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน