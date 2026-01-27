ผกก.สืบกาญจนบุรีสุดแกร่ง ปีนเขาชันไล่ล่าผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่า ยึดยาบ้า–ปืนพร้อมกระสุน

กาญจนบุรี - ตำรวจสืบสวนกาญจนบุรี ระดมกำลังเดินเท้าไต่เขาความชันเกือบ 90 องศา บุกจับผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี คดีพยายามฆ่า หลังหลบหนีขึ้นซ่อนตัวบนยอดเขา ก่อนยึดของกลางยาบ้า อาวุธปืน และเครื่องกระสุน
วันนี้ ( 27 ม.ค.) พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พิพัฒน์ รุ่งสัมพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรายงานว่า นายณรงค์ หรือรงค์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 53 ปี ชาวตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ในคดีพยายามฆ่า ได้หลบหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จึงสั่งการให้ พ.ต.อ.มานะ สำราญวงศ์ ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภกิจ มหาโชคธรณี และ พ.ต.ท.สมศักดิ์ จิตต์ภาณุโสภณ รองผู้กำกับการฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ติดตามจับกุม
จากการสืบสวนทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีขึ้นไปซ่อนตัวอยู่บนยอดเขาสูงชัน ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงต้องเดินเท้าไต่ขึ้นภูเขาที่มีความลาดชันประมาณ 80–90 องศา ก่อนพบผู้ต้องหานอนหลบซ่อนอยู่บริเวณสันเขา
การควบคุมตัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากเส้นทางอันตราย เจ้าหน้าที่และผู้ต้องหาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการเดินลงจากภูเขา เพื่อป้องกันการลื่นพลัดตกได้รับอันตราย
ภายหลังควบคุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหานำพาไปตรวจค้นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีดำ ทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจอดทิ้งไว้ ผลการตรวจค้นพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 198 เม็ด อาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. แบบไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนขนาดเดียวกัน จำนวน 3 นัด โดยมี 1 นัดบรรจุอยู่ในรังเพลิงพร้อมใช้งาน
จากการสอบสวนเบื้องต้น การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าผู้ต้องหารายดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 260/2567 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คดีพยายามฆ่า และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ได้หลบหนีมากบดานในพื้นที่ดังกล่าว
ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ผู้ต้องหาไหวตัวทัน ทิ้งรถยนต์แล้วหลบหนีขึ้นเขาในช่วงเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่จึงวางกำลังปิดล้อมเส้นทางขึ้น-ลง ก่อนรอจนถึงช่วงเช้าและเข้าปฏิบัติการติดตามจับกุมได้สำเร็จ
เบื้องต้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป