ไม่ก้าวล่วง ศ.ดร.หรือกรรมการฯ พรรคคิด!? ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลกจวกนโยบายกล่องสุ่มแจกวันละ 9 ล้าน 9 คน

พิษณุโลก - “ดร.จักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เสื้อน้ำเงิน” จวกนโยบายกล่องสุ่มแจกเงินล้านวันละ 9 คน ทั้งผลาญภาษีไทยทั้งประเทศ แถมทำคน "งอมือ-งอเท้า" รอถ้าจะแจกครบต้องใช้เวลา 2 หมื่นปี แต่ไม่ก้าวล่วงศาสตราจารย์ดอกเดอร์คิดหรือกรรมการบริหารพรรคฯ
วันนี้ (27 ม.ค. 69) ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคภูมิใจไทย เบอร์ 2 เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวขณะตระเวนหาเสียงบริเวณตลาดใต้ ริมน้ำน่าน กรณีนโยบายกล่องสุ่มแจกเงินคนละล้านนั้น ว่า..จะเอาเงินทั้ง 60 ล้านคนรวมกัน แล้วเอาไปให้คน 9 คนในแต่ละวันนั้น คิดตามหลักของเศรษฐศาสตร์ ถ้าจะแจกให้ครบต้องใช้เวลา 2 หมื่นปี
ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคภูมิใจไทยบอกว่า อยากถามจริงๆ ว่าคิดจะทำอะไร เพราะที่จริงควรทำให้เศรษฐกิจยั่งยืน มั่นคงต่อเนื่องดีกว่า ต้องทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยยืนได้ แก้ปัญหาปากท้องของเขาได้ ถ้าอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง คอยงอมือ-งอเท้า ไม่ได้ประโยชน์อะไร
ส่วนที่ถามว่า ศาสตราจารย์ดอกเตอร์คิดหรือๆ ดร.จักษ์บอกว่า คงไม่ก้าวล่วง จะต้องดูว่าใครเป็นคนคิด มาจากใคร หรือว่ากรรมการบริหารพรรค ไม่ทราบ แต่ต้องขอวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นห่วง นโยบายเช่นนี้ ถาม กกต.แล้วหรือยัง ถามว่าจะสร้างผลที่ดีจริงหรือไม่ ดีต่อประชาชนหรือไม่ ซึ่งประชาชนเป็นตัวเลือก (8 ก.พ. 68) ถามว่าคนไทยจะนั่งรอวันละล้าน 9 คน จะนั่งรอไหวไหม?
อ.จักษ์เปิดเผยอีกว่า ประเทศไม่ใช่บ่อนเสี่ยงโชค เงินภาษีควรใช้ถูกต้อง ยกระดับชีวิตคนทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อสร้างผู้โชคดีไม่กี่คนต่อวัน ขณะที่คนส่วนใหญ่ได้แค่นั่งมอง นโยบายที่ดีต้องทำให้คนทั้งระบบดีขึ้น ไม่ใช่ทำให้บางคน “ถูกรางวัล” แล้วเรียกสิ่งนั้นว่าเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ