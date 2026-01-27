“พยัคฆ์ไพร” บุกตรวจร้านอาหารดังเขาตะเกียบ พบหมดอายุใบอนุญาตรุกป่า แจ้งความดำเนินคดี–เทศบาลจ่อสั่งรื้อถอน

ประจวบคีรีขันธ์ – ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ บูรณาการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังบนเขาตะเกียบ อ.หัวหิน หลังพบยังเปิดดำเนินกิจการ ทั้งที่ใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าหมดอายุแล้ว เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้งความดำเนินคดี ขณะที่เทศบาลนครหัวหินเตรียมออกคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
วันนี้ ( 27 ม.ค.) นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย นายชาญชัย กิจศักดาภาพ หัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) และนายเกรียงไกร ทวีศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ปข.5 (หนองยิงหมี) ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน ฝ่ายกฎหมายเทศบาลนครหัวหิน และตำรวจสืบสวนภูธรภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารชื่อดังบนเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้เร่งปราบปรามกลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพล และขบวนการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ โดย นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้ดำเนินคดีถึงที่สุด หลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านอาหาร “ลาแม เขาตะเกียบ” ซึ่งยังเปิดให้บริการตามปกติ โดยแสดงตนในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พบชายซึ่งเป็นผู้ดูแลร้าน และทนายความของร้านเป็นผู้สังเกตการณ์ ทั้งสองให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จากการตรวจวัดพิกัดพื้นที่ตามการนำชี้ พบมีการทำประโยชน์ในพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา และมีสิ่งปลูกสร้างรวม 14 รายการ
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เจ้าหน้าที่พบว่าร้านอาหารดังกล่าวในนามบริษัท เคยได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่า แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุไปแล้ว และไม่พบว่ามีการขอต่ออายุแต่อย่างใด จึงเข้าข่ายกระทำผิดพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ประกอบมาตรา 72 ตรี และต้องด้วยบทสันนิษฐานตามมาตรา 55
ต่อมา นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ และนายชาญชัย กิจศักดาภาพ ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยพยัคฆ์ไพร นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน เพื่อดำเนินคดีกับบริษัทเจ้าของร้านตามกฎหมาย
ขณะที่ในส่วนของการก่อสร้างและครอบครองอาคารสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลนครหัวหินจะนำข้อมูลไปพิจารณาตามกฎหมายควบคุมอาคาร พร้อมเตรียมตรวจสอบซ้ำทั้งโครงสร้างอาคารและใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อยืนยันรายชื่อกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ลงนามในคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารดังกล่าวต่อไป