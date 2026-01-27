RPC คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2025 ย้ำผู้นำพลังงานสร้างสรรค์ระดับสากล

ระยอง - IRPC รับรางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากโครงการลดการสูญเสียไฮโดรคาร์บอนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี สะท้อนความมุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน ควบคู่เป้าหมายความยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คว้ารางวัล Thailand Energy Awards 2025 รางวัลดีเด่นด้านพลังงานสร้างสรรค์ จากโครงการ “Reduce Hydrocarbon loss in flare from PNU by Digitalization” ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โดย นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้
รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของ IRPC ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างคุณค่าและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในทุกมิติ