ซุ่มจับหนุ่มสาวสุราษฎร์ฯ ขนยาเกือบล้านออกแม่สายจ่อล่องใต้ แถมเจอหมายจับติดตัวซ้ำ

เชียงราย-ตำรวจแม่สายดักซุ่มรถเก๋งต้องสงสัยจอดพักโรงแรมชายแดน ก่อนขับออกบุกเข้าค้นพบคนขับเป็นชายคนโดยสารเป็นหญิงชาวสุราษฎร์ธานีทั้งคู่ ในรถบรรทุกยาบ้ามาเกือบล้านเม็ดซ่อนในกล่องกระดาษ-ถงผ้า-ถุงพลาสติก แถมมีหมายจับคดียาเสพติดตัวอีก
วันนี้ (27 ม.ค.) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด และ พ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย พ.ต.อ.จิรภาส ศักดิ์สูง ผกก.สภ.แม่สาย พ.ต.ท.จิรพัชร ผู้มีทรัพย์ รอง ผกก.สส.พ.ต.ท.ธนากร ธินะ รอง ผกก.ป.มอบหมายให้ พ.ต.ท.รณกฤต รหัทสุวรรณ สวป.สภ.และ พ.ต.ต.วงศกร ธนานนทพันธ์ สว.สส.ควบคุมตัวนายธวัตชัย อายุ 42 ปี ชาว ต.ทุ่งรัง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และ น.ส.สุวจี อายุ 26 ปี ชาว ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน 972,000 เม็ด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.แม่สาย สืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้ลักลอบขนยาบ้าจำนวนมากไปเก็บไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่บ้านผาแตก หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ชายแดนไทย-เมียนมา โดยจะใช้รถยนต์เก๋งสีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ในการลักลอบลำเลียง ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงราย ตรงกับที่ได้รับแจ้งทุกประการขับไปจอดที่ลานจอดรถโรงแรมแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังไปซุ่มอยู่โดยรอบและตรวจสอบข้อมูลพบมีชาย 1 คน และหญิง 1 คน พักอยู่ในห้องพักโรงแรมดังกล่าว
กระทั่งเวลาประมาณ 13.30 น.วันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมาชายและหญิงทั้งคู่ได้เดินออกจากห้องพักตรงไปที่รถยนต์เก๋งเป้าหมายโดยฝ่ายชายเปิดประตูเข้าทางเบาะนั่งคนขับและฝ่ายหญิงกำลังจะสั่งโดยสารไปด้วย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นอย่างเร่งด่วนก็พบทั้ง 2 คนคือนายธวัตชัย และ น.ส.สุวจี เมื่อตรวจค้นในรถพบถุงกระดาษสีครีม ถุงพลาสติกสีขาวเขียว ถุงผ้าสะพายสีดำ ถุงพลาสติกสีดำหลายใบ กล่องกระดาษสีน้ำตาลหลายใบ ภายในบรรจุยาบ้ารวมกันจำนวน 972,000 เม็ด ดังกล่าว จึงได้จับกุมตัวทั้ง 2 คนเอาไว้
สอบสวนเบื้องต้นทั้ง 2 คนให้การว่าจะนำยาเสพติดทั้งหมดไปส่งในพื้นที่ภาคใต้เพื่อจำหน่าย เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อหาว่า "ร่วมกันจำหน่าย โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฏหมาย
กรณีนายธวัตชัยยังพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาล จ.สุราษฎ์ธานี ที่ 171/2568 ลงวันที่ 22 ส.ค.2568 ในข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ,สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามที่ได้สมคบกัน ,สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและฟอกเงิน จึงนำตัวทั้ง 2 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่สาย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.