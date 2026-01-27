เขต 7 บุรีรัมย์ดุ! ป้ายหาเสียง‘ภท.’ถูกทำลายกว่า 30 ป้าย เผย“พท.-ภท.”แข่งเดือด ครั้งก่อนชนะกันแบบฉิวเฉียด

บุรีรัมย์- โค้งสุดท้ายใกล้วันเลือกตั้ง ส.ส. ดุเดือด พบป้ายหาเสียงผู้สมัคร ส.ส.และนโยบายพรรคภูมิใจไทย เขต 7 บุรีรัมย์ ถูกทำลายเสียหายมากกว่า 30 ป้าย ผู้สมัครฯ มอบทีมงานเร่งลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมลั่นให้สู้กันตามกติกาอย่าใช้วิธีทำลาย เตือนทำลายป้ายผิด กม. เผยเขต 7 บุรีรัมย์ แข่งเดือด ผู้ชิงดำระหว่าง สมัคร “พท.-ภท.” หลังศึกเลือกตั้งครั้งก่อนค่ายน้ำเงินเฉือนชนะได้แบบฉิวเฉียด
วันนี้ (27ม.ค.69) นายวิชัย สุรีรัมย์ กำนันตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะฝ่ายปกครองท้องที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.) ในเขตเลือกตั้งที่ 7 รวมถึงป้ายนโยบายพรรค ที่ติดตั้งไว้ตามริมถนน ในพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ หลังได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และทีมงานของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 พรรคภูมิใจไทย ว่าป้ายหาเสียงทั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และป้ายนโยบายพรรค ถูกผู้ไม่หวังดีซึ่งไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร ถูกทำลายเสียหายไปหลายป้าย แต่จากการตรวจสอบป้ายของผู้สมัคร และนโยบายพรรคอื่นๆ ยังไม่พบได้รับความเสียหายแต่อย่างใด แต่ก็ขอความร่วมมือผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องป้ายหาเสียงของผู้สมัคร และป้ายนโยบายพรรคทุกพรรค ร่วมกัน เพราะการทำลายป้ายผิดกฎหมาย
จากการสอบถามทีมงานผู้สมัคร ส.ส. (เสื้อลายข้างในและสวมเสื้อแขนยาวแจ๊คเก็ตสีน้ำเงินทัน เบลอหน้าด้วย) ก็ให้ข้อมูลว่า จากการตรวจสอบในพื้นที่อำเภอหนองกี่ พบป้ายหาเสียงของ นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน ผู้สมัครหมายเลข 5 พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งป้ายนโยบายพรรคที่ติดตั้งไว้ตามริมถนน และจุดต่างๆ ถูกผู้ไม่หวังดีทำลายเสียหายไปมากกว่า 30 ป้าย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแต่ละป้ายมีลักษณะถูกของมีคมกรีดหรือฟันจนขาดเสียหาย แต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นฝีมือของใคร และทางผู้สมัครก็ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ และหากจับกุมแล้วคนที่ก่อเหตุเป็นเด็ก เยาวชน ที่อาจจะทำด้วยความคึกคะนอง หรือเจตนาอะไรก็ตาม ก็ไม่อยากให้เด็ก เยาวชนต้องเสียอนาคต และพ่อแม่ต้องมาเดือดร้อน แต่ก็ขอฝากให้มีการแข่งขันกันตามกติกา เน้นผลงานและนโยบายมากกว่า อย่าใช้วิธีทำลายป้ายหาเสียงแบบนี้ ส่วนป้ายที่ถูกทำลายก็จะได้เร่งซ่อมแซมแทนการทำใหม่ เพื่อประหยัดงบประมาณ
ด้าน นายวิชัย สุรีรัมย์ กำนันตำบลเมืองไผ่ ระบุว่า หลังได้รับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีทีมงานของผู้สมัครแจ้งว่า มีป้ายหาเสียงถูกทำลาย ก็ได้ร่วมกันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มาตรวจสอบ ก็พบมีป้ายหาเสียงของผู้สมัคร และนโยบายพรรค ได้รับความเสียหายหลายป้าย ซึ่งก็จะได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ช่วยกันดูแลสอดส่องป้ายหาเสียงทุกพรรค เพราะการทำลายป้ายเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วย อำเภอปะคำ (เฉพาะตำบลไทยเจริญ ตำบลหนองบัว และตำบลโคกมะม่วง) อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอนองกี่ และอำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลหนองไชยศรี ตำบลห้วยหิน ตำบลเมืองฝ้าย และตำบลสระแก้ว) เขตนี้มีผู้สมัคร 9 คน ซึ่งมี นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน จากพรรคภูมิใจไทย (ภท.) อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ หลายสมัย เป็นแชมป์เก่า คราวที่แล้วได้คะแนน 28,685 คะแนน ลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง
แต่ต้องพบศึกหนักเช่นเดิมเมื่อพรรคเพื่อไทย (พท.) ส่ง นายพรรณธนู วรรณกางซ้าย ลูกชาย ดร.หนูแดง วรรณกางซ้าย อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ หลายสมัย คราวที่แล้วมาเป็นอันดับสอง ได้ 28,470 คะแนน ห่างกันเพียง 215 คะแนน ที่อาศัยฐานเสียงจากกลุ่มวัยรุ่น หวังล้มยักษ์ สนามนี้ ขณะที่ พรรคประชาชน (ปชน.) ส่งนายณัฏฐชัย สวัสดี ส่วน พรรคกล้าธรรม ส่ง นายวุฒิชัย สุขพรรณดอน และพรรครวมไทยสร้างชาติ ส่ง นายคำก่าย กองพร ลงชิงชัยเขตนี้ด้วย