ป่วนอีก! เหลืออีก 5 เดือนได้ออกแต่ไม่ทน ผู้ต้องขังหนุ่มลาหู่หนีเรือนจำเชียงรายหายข้ามคืน

เชียงราย - เจ้าหน้าที่เรือนจำเชียงราย ตำรวจ ปกครอง เร่งไล่ล่านักโทษหลบหนีขณะถูกส่งตัวไปอบรมเตรียมปล่อยตัวในอีก 5 เดือน อาศัยจังหวะเลี้ยงควายหนีลัดเลาะแม่น้ำกก คาดใช้เส้นทางเดินเท้ากลับบ้านที่แม่อาย เชียงใหม่
วันนี้ (27 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ยาว จ.เชียงราย เรือนจำกลางเชียงราย ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกติดตามค้นหาตัวนักโทษชายดนุภัทร อายุ 37 ปี ชาวชาติพันธุ์ลาหู่ มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ หลังจากได้ก่อเหตุหลบหนีออกจากเรือนจำกลางเชียงราย ตั้งอยู่ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย ไปตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่นักโทษชายดนุภัทรได้รับการส่งตัวมาจากเรือนจำกลาง อ.ฝาง ให้ไปรับการอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเป็นหลักสูตร 5 เดือน ณ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางเชียงรายแต่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอาคารเรือนจำกลางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยเป็นสถานที่ฝึกฝนการทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ นวด ร้านอาหารและร้านกาแฟ
อย่างไรก็ตาม หลังจากนักโทษชายดนุภัทรได้ถูกส่งตัวจาก อ.ฝาง ไปอยู่ที่เรือนจำชั่วคราวดอยฮางเมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2569 ก็ได้อาศัยช่วงที่อยู่นอกกำแพงเรือนจำวิ่งหลบหนีออกจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮางในเวลาประมาณ 18.30 น.วันที่ 26 ม.ค.ที่่ผ่านมา โดยสวมใส่กางเกงขาสั้นสีดำและเสือยืดสีม่วงแขนสั้น และมีผู้พบเห็นขณะอยู่ในเรือนจำเป็นครั้งสุดท้ายบริเวณกองงานเลี้ยงกระบือ กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้เรียกรวมคนเพื่อนับยอดผู้ต้องขังทั้งหมดในเวลาประมาณ 18.00 น.ปรากฏว่าไม่พบตัวนักโทษชายดนุภัทรแล้วดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าได้ผู้หลบหนีไปตามเส้นทางเลาะแม่น้ำกกเพื่อเดินเท้าไปทาง อ.แม่อาย เนื่องจากเรือนจำชั่วคราวดอยฮางดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำกกและมีเส้นทางเขื่อมไปตามหมู่บ้านต่างๆ หลายสาย เช่น ดอยฮาง-ผาเสริฐ ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย, รวมมิตร-พนาสวรรค์ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย โดยมีทั้งเส้นทางปกติและลัดเลาะไปตามป่าเขา
ด้าน พ.ต.อ.สง่า ศรีวิชัย ผกก.สภ.แม่ยาว กล่าวว่า หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากเรือนจำกลางเชียงราย ก็ได้มีการจัดกำลังพลร่วมสนับสนุนการออกติดตามหาตัวผู้ต้องขังที่หลบหนี โดย พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย ยังสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดได้ช่วยสนับสนุนการตัดตามด้วย สำหรับพื้นที่ ต.แม่ยาว ได้ประสานทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกท้องที่ให้รับทราบ เบื้องต้นมีชาวบ้านพบเห็นบุคคลที่แต่งกายเหมือนกับผู้ต้องขังรายนี้แบล้ว จึงคาดการณ์ว่าอาจจะหลบหนีกลับบ้านด้วยการเดินเท้าไปทาง อ.แม่อาย โดยใช้เส้นทางบ้านผาเสริฐ ต.ดอยฮาง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามไปตามเส้นนี้และอื่นๆ ที่คาดว่าจะใช้ทางอยู่ นอกจากนี้ หากประชาชนทราบเบาะแสสามารถแจ้งสมาชิกเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือโทร.สายด่วน 191 ได้ทันที