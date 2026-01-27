อส.เมืองนครพนม ผนึกกำลังหน่วยความมั่นคง ยึดเฮโรอีน 148 กก. ซุกริมฝั่งโขง คาดเครือข่ายค้ายาข้ามชาติ

นครพนม – เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจยึดเฮโรอีน 4 กระสอบ รวม 400 แท่ง หนัก148 กิโลฯคาดเป็นของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ เตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 04.40 น. ส่วนป้องกัน ศอ.ปส.จังหวัดนครพนม ศป.ปส.อำเภอเมืองนครพนม และร้อย อส.อำเภอเมืองนครพนมที่ 3 (หน่วยงานหลัก) บูรณาการร่วมกับ ชปพ.ศอ.ปส.ทร. (นสร.กร.) กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ส่วนสกัดกั้นและปราบปรามตอนบน บก.ควบคุมที่ 1 (ร.3) ชปข.5 และ ชปข.6 กกล.สุรศักดิ์มนตรี ร้อย ฉก.ตชด.236 และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ออกลาดตระเวนและซุ่มเฝ้าตรวจในพื้นที่เพ่งเล็ง หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม
ต่อมา ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเชิงรุก ได้ตรวจสอบบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม พบความผิดปกติในพื้นที่ จึงประสานร้อย อส.อำเภอเมืองนครพนมที่ 3 และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์ ก่อนเข้าตรวจสอบและตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐาน
จากการตรวจสอบพบว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) บรรจุในกระสอบรวม 4 กระสอบ จำนวน 400 แท่ง โดยแต่ละแท่งมีน้ำหนักประมาณ 370 กรัม รวมของกลางทั้งหมดมีน้ำหนักประมาณ 148 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่เชื่อว่า ยาเสพติดล็อตดังกล่าวเป็นของเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ที่ลักลอบลำเลียงเข้ามาตามแนวชายแดนลุ่มแม่น้ำโขง และนำมาซุกซ่อนไว้ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อรอจังหวะลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนใน แต่ผู้กระทำผิดไหวตัวทิ้งของกลางหลบหนี หลังพบการเฝ้าตรวจอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจนับของกลางอย่างละเอียด และเร่งสืบสวนขยายผล เพื่อติดตามจับกุมผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงเส้นทางการลำเลียงและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด