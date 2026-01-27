เหยื่อผู้โชคดี! ครูบุรีรัมย์เหยื่อแก๊งสแกมเมอร์โร่ขอบคุณ ตร.อายัดบัญชีม้าไว้ทัน ได้เงินเก็บไว้ส่งลูกเรียนคืนกว่า 3 แสน

บุรีรัมย์ - ครูพี่เลี้ยงชาว อ.นางรอง บุรีรัมย์ เหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ถูกหลอกดูดเงินกว่า 320,000 บาท ที่เก็บไว้ส่งเสียลูกเรียนเกลี้ยงบัญชี หอบกระเช้าขอบคุณตำรวจ ทั้ง ผกก. และพนักงานสอบสวนที่ช่วยเหลืออายัดบัญชีม้าไว้ได้ทัน ล่าสุดได้เงินคืนเหยื่อแล้ว 101,300 บาท ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ถือเป็นผู้โชคดีในไม่กี่คนที่ได้เงินคืน เผยดีใจมากหลังเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ ถือเป็นบทเรียนจะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ อีก
จากกรณีที่นางสาวบี (นามสมมติ) ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งหนึ่งในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อ ร.ต.อ.ฤกษ์ วิเชียร รองสารวัตรสอบสวน สภ.นางรอง เมื่อต้นเดือน ธ.ค. 68 ให้ช่วยเหลือติดตามเงินคืนและดำเนินคดีต่อแก๊งสแกมเมอร์ หลังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกให้กดถูกใจในเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งที่มีข้อความในลักษณะเชิญชวนว่าหากกดถูกใจจะได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ความงามฟรี เมื่อหลงเชื่อแก๊งดังกล่าวก็จะแอดไลน์เข้ามาเพื่อสนทนาทางไลน์ ก่อนจะหลอกล่อให้เข้าไลน์กรุ๊ป แล้วโน้มน้าวให้ร่วมเป็นสมาชิกเพื่อขายผลิตภัณฑ์ความงาม จะได้รับผลตอบแทนเป็นโบนัส ด้วยความที่อยากมีรายได้เสริมไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือน ประกอบกับลูกสาวเพิ่งสอบติดวิศวะคิดว่าจะได้มีเงินเก็บไว้ส่งลูกสาวเรียนด้วย แต่สุดท้ายหลงเชื่อโอนเงินไปรวม 8 ครั้ง เป็นเงินกว่า 320,000 บาทนั้น
ล่าสุด น.ส.บี ครูพี่เลี้ยงผู้เสียหาย ถึงกับหอบกระเช้าไปขอบคุณ พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผู้กำกับการ (ผกก.) สภ.นางรอง พร้อมทั้ง ร.ต.อ.ฤกษ์ วิเชียร พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.นางรอง หลังสามารถอายัดบัญชีม้าที่ดูดเงินไปไว้ได้ทัน และล่าสุดผู้เสียหายได้เงินคืนที่ถูกดูดไปแล้ว 101,300 บาท ที่เหลือกว่า 222,400 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ สร้างความดีใจแก่ครูพี่เลี้ยงรายดังกล่าวเป็นอย่างมาก หลังจากเครียดหนักจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะเงินที่ถูกดูดไปเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้ส่งเสียลูกสาวเรียน ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทุกนายที่สามารถช่วยเหลือให้ได้เงินคืน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียน จะไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ อีก ซึ่งตนถือว่าเป็นผู้โชคดีในไม่กี่คนที่ถูกดูดเงินแล้วจะได้เงินคืน
ด้าน พ.ต.อ.อานนท์ เหล็กดี ผู้กำกับการ สภ.นางรอง กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกดูดเงิน ก็ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนเร่งสอบสวนจนทราบว่าเงินถูกโอนเข้าบัญชีม้า 3 บัญชี จึงเร่งทำเรื่องอายัดบัญชีทันที จนสามารถอายัดเงินไว้ได้ทัน และขณะนี้ผู้เสียหายได้เงินคืนแล้วกว่า 1 แสนบาท ส่วนที่เหลืออีกกว่า 2 แสนบาทอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าส่วนที่เหลือจะได้คืนครบทั้งหมดในเร็วๆ นี้
ถือเป็นนโยบายและความห่วงใยของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ หากมีประชาชนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงได้รับความเสียหาย ก็จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพ หรือสแกมเมอร์ ที่จะหลอกลวงในลักษณะดังกล่าวด้วย แต่หากใครหลงเชื่อถูกดูดเงินก็ให้รีบแจ้งตำรวจอย่างเร่งด่วน เพื่อจะได้ทำการอายัดบัญชีได้ทัน และจะเร่งสอบสวนเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต่อไป