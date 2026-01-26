ชาวบ้านผู้ฟ้องชนะคดีรัฐละเลยแก้ฝุ่นควันบุกศาลากลางเชียงใหม่จี้เร่งปฏิบัติตามคำพิพากษา-ทวงถามแผนปฏิบัติที่ชัดเจน

เชียงใหม่ - ชาวบ้านผู้ฟ้องจนศาลปกครองพิพากษาให้รัฐบาลประกาศเขตควบคุมมลพิษฝุ่นควันในพื้นที่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน บุกศาลากลางเชียงใหม่พร้อมตัวแทนสภาลมหายใจภาคเหนือ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เร่งรัดทวงถามความชัดเจนแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควันปี 69 หลังจ่อเข้าช่วงสถานการณ์ปัญหาแล้ว แต่ยังไม่มีรายละเอียด ระบุหากค่ามลพิษอากาศสูงเกินมาตรฐานติดต่อกันเกิน 7 วัน เตรียมฟ้องเอาผิด ม.157 กับทุกหน่วยงานเกี่ยวข้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
วันนี้(26ม.ค.69)ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายภูมิ วชร เจริญผลิตผล ชาวอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องศาลปกครองกรณีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติละเลยต่อหน้าที่ในการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ จนศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้รัฐบาลประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางมาพร้อมกับนายวิทยา ครองทรัพย์ และนายบัณรส บัวคลี่ ผู้ประสานงานเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ เพื่อเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาให้ครบถ้วน เนื่องจากแม้จะมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดแผนภาคปฏิบัติและงบประมาณให้ทำงานตามแผน โดยมีนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับหนังสือเพื่อนำเสนอต่อไป
ทั้งนี้นายภูมิ เปิดเผยว่า ตัวเองได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองตั้งแต่ปี 2564 จนกระทั่งในปี 2568 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ของทุกปี ที่เป็นช่วงสถานการณ์ปัญหา อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันกลับยังไม่พบว่ามีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจนและงบประมาณในการทำงานตามแผน ซึ่งที่ผ่านมาได้พยายามสอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดดังกล่าวอย่างชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เคยได้รับคำตอบ นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยส่วนใหญ่ทราบแต่เพียงว่าห้ามเผา ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่ทำซ้ำๆ มาทุกปี และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา
ดังนั้นตัวเองจึงได้มายื่นหนังสือเรียกร้องในครั้งนี้เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามคำพิพากษาโดยเร็ว โดยเฉพาะแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เพราะช่วงนี้เริ่มย่างเข้าสู่ช่วงสถานการณ์ปัญหาแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏความชัดเจนใดๆ ซึ่งตามประกาศนั้นได้มีการมอบอำนาจหน้าที่ให้ทางจังหวัดจัดทำแผนปฏิบัติและดำเนินการ ทั้งนี้ตัวเองยังคงให้โอกาส แต่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากพบว่าค่าฝุ่น PM2.5 หรือค่ามลพิษอากาศของจังหวัดเชียงใหม่สูงเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันเกิน 7 วัน จะดำเนินการยื่นฟ้อง ม.157 ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับหนังสือของผู้ร้องไว้และจะนำเสนอต่อไปตามลำดับชั้น ทั้งนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติเป็นยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวประกาศเขตควบคุมมลพิษ และได้มีการนำเสนอส่วนกลางเพื่อให้พิจารณาแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงทำงานอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุด และเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน โดยตั้งเป้าหมายลดจุดเผาไหม้และจำนวนวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานลงให้ได้ 20% .